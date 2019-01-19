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В Женеве анонсировали новые механические часы Swiss Alp Watch Concept Black

Представители шведской фирмы анонсировали в Женеве новые механические часы версии Swiss Alp Watch Concept Black. Они демонстрируют предел минимализма.

В Женеве анонсировали новые механические часы Swiss Alp Watch Concept Black


У данных часов отсутствуют стрелки, а также логотип. В нижней области циферблата без цифр находится «парящий» турбийон. Данный механизм сводит к минимуму влияние гравитации на точность часов. По внешнему виду новая версия схожа со смарт-часами Apple Watch, в которых выключили экран. Для определения времени требуется нажать на кнопку, расположенную сбоку корпуса. При этом минутным репетиром будет подан звуковой сигнал, который имеет различную тональность для отображения времени. Новая модель является попыткой возвращения к истокам часового дела.

Данная новинка расценивается в 350 тысяч долларов. За данную сумму можно приобрести около 280 экземпляров топовых моделей Apple Watch версии Series 4 Hermès.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:00

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