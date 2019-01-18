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Валерий Блюменкранц не в восторге от нового избранника Таты

Многие знают, что звезды телепроекта «Дом-2» Тата и Валерий Блюменкранц, которые воспитывают общую дочь Беатрису, несколько месяцев назад официально оформили свой развод. Супругам удалось найти общий язык и наладить отношения, поэтому молодой человек может навещать свою дочь в любое время.

Впрочем, пока Валера редко видит малышку, так как находится на реалити-шоу и строит любовь с Ириной Пинчук.

Валерий Блюменкранц не в восторге от нового избранника Таты

Устроила свою личную жизнь и Тата. Недавно вместе с подругой она ездила в Монако на фотосессию, где познакомилась с мужчиной и сразу влюбилась в него. На своей странице в социальной сети Instagram она рассказывала подписчикам о тех теплых чувствах, которые переполняют ее, однако виновника всего этого не показывала.

Но на днях все изменилось. Девушка решила, что нет больше смысла скрывать внешность своего возлюбленного и опубликовала совместную с ним фотографию.

Валерий Блюменкранц не в восторге от нового избранника Таты

Позже экс-участница телестройки написала, что подписчики часто пишут ей в директ о том, что Валера плохо говорит о ее новом избранники, поинтересовавшись, зачем он это делает.

«Он бесится от того, что у тебя Тата все налаживается в жизни. Он то думал, что всю жизнь принимать будешь его похождения и ждать его, а тут на тебе, как так?», «Потому что Валера завидует. Это очевидно, он ничего не добьётся, сидя в этой клетке для обезьян», «Потому что твой Винсент лучше, он успешный, красивый и не алкоголик. А Блюм неудачник, лентяй и дармоед», - отреагировали поклонники.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:57

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