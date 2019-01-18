Валерий Блюменкранц не в восторге от нового избранника Таты

«Он бесится от того, что у тебя Тата все налаживается в жизни. Он то думал, что всю жизнь принимать будешь его похождения и ждать его, а тут на тебе, как так?», «Потому что Валера завидует. Это очевидно, он ничего не добьётся, сидя в этой клетке для обезьян», «Потому что твой Винсент лучше, он успешный, красивый и не алкоголик. А Блюм неудачник, лентяй и дармоед», - отреагировали поклонники.





Впрочем, пока Валера редко видит малышку, так как находится на реалити-шоу и строит любовь с Ириной Пинчук.Устроила свою личную жизнь и Тата. Недавно вместе с подругой она ездила в Монако на фотосессию, где познакомилась с мужчиной и сразу влюбилась в него. На своей странице в социальной сети Instagram она рассказывала подписчикам о тех теплых чувствах, которые переполняют ее, однако виновника всего этого не показывала.Но на днях все изменилось. Девушка решила, что нет больше смысла скрывать внешность своего возлюбленного и опубликовала совместную с ним фотографию.Позже экс-участница телестройки написала, что подписчики часто пишут ей в директ о том, что Валера плохо говорит о ее новом избранники, поинтересовавшись, зачем он это делает.