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В Монако открылся 43-й Международный цирковой фестиваль

В Монако открылся Международный цирковой фестиваль. Более 150 артистов со всего мира будут бороться за главную премию конкурса под названием "Золотой клоун" на арене цирка "Фонвьей" в Монте-Карло.

В Монако открылся 43-й Международный цирковой фестиваль

В Российской государственной цирковой компании (Росгосцирк) рассказали, что известный фестиваль завершится 27 января. Главная награда крупнейшего и наиболее значимого циркового мероприятия - "Золотой клоун", считается самым престижным призом в мире цирка.

Сергей Беляков, исполняющий обязанности директора Росгосцирка, отметил, что в Монако отправились 60 российских цирковых артистов. Такое количество является рекордным, сказал он. По его словам, очень символично принять участие в таком грандиозном мероприятии именно в 2019 году, когда советско-российскому цирку исполняется 100 лет.

Известно, что Россию на фестивале представит "Королевский цирк". Его создатель Гия Эрадзе сообщил, что артисты намерены продемонстрировать на мероприятии пять номеров с участием артистов балета и оригинального жанра. Продюсер надеется, что "Королевскому цирку" удастся попасть в тройку лидеров.
В Монако открылся 43-й Международный цирковой фестиваль

Князь Монако Ренье III создал конкурс циркового искусства в 1974 году. Премия "Золотой клоун" считается "Оскаром" среди артистов. В этом году фестиваль был организован под председательством принцессы Монако Стефании. Видео-трансляция программ 43-го фестиваля ведется по всему миру.



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:42

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