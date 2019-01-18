В Монако открылся 43-й Международный цирковой фестиваль





В Российской государственной цирковой компании (Росгосцирк) рассказали, что известный фестиваль завершится 27 января. Главная награда крупнейшего и наиболее значимого циркового мероприятия - "Золотой клоун", считается самым престижным призом в мире цирка.Сергей Беляков, исполняющий обязанности директора Росгосцирка, отметил, что в Монако отправились 60 российских цирковых артистов. Такое количество является рекордным, сказал он. По его словам, очень символично принять участие в таком грандиозном мероприятии именно в 2019 году, когда советско-российскому цирку исполняется 100 лет.Известно, что Россию на фестивале представит "Королевский цирк". Его создатель Гия Эрадзе сообщил, что артисты намерены продемонстрировать на мероприятии пять номеров с участием артистов балета и оригинального жанра. Продюсер надеется, что "Королевскому цирку" удастся попасть в тройку лидеров.Князь Монако Ренье III создал конкурс циркового искусства в 1974 году. Премия "Золотой клоун" считается "Оскаром" среди артистов. В этом году фестиваль был организован под председательством принцессы Монако Стефании. Видео-трансляция программ 43-го фестиваля ведется по всему миру.