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Появилось архивное фото Юлии Высоцкой в компании с неизвестным мужчиной

На днях Юлия Высоцкая просто шокировала подписчиков в соцсети Instagram публикацией, на которой она изображена с очень короткой стрижкой. После этого знаменитость показала фанатам архивный снимок, где запечатлена с неизвестным мужчиной.

Появилось архивное фото Юлии Высоцкой в компании с неизвестным мужчиной

После критики от подписчиков касательно короткой стрижки Юлии, она приняла решение пояснить поклонникам, что этот снимок сделан после съемок киноленты Андрея Кончаловского «Рай» еще несколько лет назад. Звезда решила продемонстрировать поклонникам фото с молодости, где она изображена с длинными рыжеватыми волосами. Данная публикация имеет 13-летнюю давность. Высоцкая отметила, что в то время она была студенткой Белорусской академии искусств, Снимок сделан во время спектакля «Оглянись во гневе». Молодой человек, изображённый на фотографии, по всей видимости, являлся партнером актрисы в постановке.

Появилось архивное фото Юлии Высоцкой в компании с неизвестным мужчиной

По словам Высоцкой, она именно так выглядела во время знакомства с будущим супругом Андреем Кончаловским. Постепенно дружба переросла в симпатию. Между ними вспыхнул роман, и через некоторое время артисты решили узаконить свои отношения.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00

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