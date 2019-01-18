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Версия Redmi Note 7 с 4Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ прошла сертификацию в TENAA

Популярный смартфон Redmi Note 7 в скором времени появится на рынке в версии с 4 Гб «оперативки» и 128 Гб постоянной памяти, а на днях он прошел сертификацию в китайском регуляторе TENAA. Стоимость нового аппарата составит 205 долларов.
Версия Redmi Note 7 с 4Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ прошла сертификацию в TENAA

На рынке Китая сейчас покупателям предлагаются три версии Redmi Note 7 - с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти, а также 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти. Также продается и топовая модель с 6 ГБ ОЗУ и те же 64 ГБ флэш-памяти. В скором времени линейка пополнится еще одним вариантом смартфона, который сможет «похвастаться» 4 ГБ «оперативки» и целых 128 ГБ ПЗУ. Стоимость Redmi Note 7 в данной версии обойдется покупателям в 205 долларов, а цена останется такой же, как и на текущий топовый вариант. В настоящее время неизвестно о дате поступления смартфона на рынок.

Не так давно глава Xiaomi Лей Цзунь (Lei Jun) запустил в Weibo опрос, итоги которого помогут выяснить, какая версия указанного смартфона станет наиболее актуальной. Среди вариантов три текущих модели, а также две новых с 4/128 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и постоянной памяти соответственно. Точные результаты опроса пока неизвестны, однако наибольшую популярность пока удерживает модель с шестью Гб «оперативки».



 
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Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 18:34

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