АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Астрономы: Волны в кольцах Сатурна позволяют измерить скорость вращения планеты
EUR 75.63 USD 66.44
Курс валют на 18.01.2019

Наташа Королева прослезилась, когда поздравляла Игоря Николаева

Накануне знаменитый композитор Игорь Николаев отметил 59-й день рождения. Многие коллеги и друзья стали его поздравлять. В их числе оказалась и экс-супруга певица Наташа Королева, которая не смогла сдержать слез во время поздравления бывшего мужа.

Наташа Королева прослезилась, когда поздравляла Игоря Николаева

В честь виновника торжества Игоря Николаева прошли съемки телепередачи, на которой Наташи Королевой не было. Дело в том, что она проводила время в США в кругу семьи. Однако все равно выделила несколько минут и записала короткое видеообращение к бывшему мужу, которое показала в своем блоге Instagram. На видеоролике слышно, как артистка называет певца «Игоряшенькой». Также она пожелала ему крепкого здоровья и поблагодарила за песни, которые вывели ее на тот уровень, где она находится сейчас.

По настроению Наташи Королевой можно сделать вывод, что все обиды она оставила в прошлом.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:51

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-солистка группы «Мираж» Наталья
Юлия Меньшова поделилась фото 10-летней
Астрономы: Волны в кольцах Сатурна
Министерство связи РФ предложит не
Виктория Боня призналась в том, что до
Алёна Савкина боится бессонных ночей,
В Роскосмосе намерены создать систему
NASA вместе с бывшими студентами СССР
Тина Канделаки назвала завтраки
«Сканер спермы» поможет проводить
Валерий Блюменкранц не в восторге от
Наташа Королева прослезилась, когда
В Монако открылся 43-й Международный
Учёные: Недостаток кислорода во время
Версия Redmi Note 7 с 4Гб ОЗУ и 128 Гб
Участник «Дома-2» Мондезир Свет-Амур
Эксперт рассказал о способах защиты
WhatsApp на Android удаляет переписки
Супруги из США продали дом, чтобы жить
«Детское Евровидение 2019» пройдет в
Мел Гибсон замечен с молодой
Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов
Климкин поддерживает право украинцев
Патриарх Кирилл получил звание
Оксид железа успешно справился с
Дочь актрисы Маргариты Тереховой
На общей кухне «Дома-2» для девушек
Россия собирается поставить в Сербию
Учёные: Комнатные растения не любят
BBC назвала Дэвида Боуи величайшим
Просмотреть все новости