Наташа Королева прослезилась, когда поздравляла Игоря Николаева

В честь виновника торжества Игоря Николаева прошли съемки телепередачи, на которой Наташи Королевой не было. Дело в том, что она проводила время в США в кругу семьи. Однако все равно выделила несколько минут и записала короткое видеообращение к бывшему мужу, которое показала в своем блоге Instagram. На видеоролике слышно, как артистка называет певца «Игоряшенькой». Также она пожелала ему крепкого здоровья и поблагодарила за песни, которые вывели ее на тот уровень, где она находится сейчас.По настроению Наташи Королевой можно сделать вывод, что все обиды она оставила в прошлом.