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Эксперт рассказал о способах защиты личных данных от утечки

Андрей Ермилов, специалист компании ESET Russia, рассказал о способах защиты личных данных пользователей от утечки. По его словам, следует систематически выполнять смену паролей.
Эксперт рассказал о способах защиты личных данных от утечки

Критичной утечка становится тогда, когда пользователь использует один и тот же пароль длительное время. Когда эти параметры меняются, то риск снижается до спама и рассылки рекламы. Также эксперт порекомендовал пользователям завести несколько почтовых ящиков, один из которых следует использовать для личных целей, в второй - для регистрации в различных сервисах.

Ермилов уверен, что в настоящее время нет абсолютной защиты от утечек, ведь практически любой магазин собирает данные о своих клиентах, сохраняя их определенное время.



 
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Технологии
Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 18:17

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