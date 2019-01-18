Эксперт рассказал о способах защиты личных данных от утечки





Критичной утечка становится тогда, когда пользователь использует один и тот же пароль длительное время. Когда эти параметры меняются, то риск снижается до спама и рассылки рекламы. Также эксперт порекомендовал пользователям завести несколько почтовых ящиков, один из которых следует использовать для личных целей, в второй - для регистрации в различных сервисах.Ермилов уверен, что в настоящее время нет абсолютной защиты от утечек, ведь практически любой магазин собирает данные о своих клиентах, сохраняя их определенное время.