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Участник «Дома-2» Мондезир Свет-Амур снялся в популярном сериале

Пару дней назад в «Дом-2» вернулся бывший возлюбленный Анастасии Ендальцевой Мондезир Свет-Амур. Он решил вновь попробовать найти свою любовь в периметре реалити-шоу, так как в прошлый раз неприятный инцидент не позволил ему этого сделать.

По словам темнокожего молодого человека, сейчас он точно знает, чего хочет, а потому обязательно сможет построить крепкие отношения в рамках телепроекта.

Участник «Дома-2» Мондезир Свет-Амур снялся в популярном сериале

Также Мондезир рассказал, что находясь за воротами, не тратил времени даром и снялся в известном сериале, который очень скоро выйдет на одном из федеральных каналов.

Что касается основного вида деятельности, то парень работает фитнес-тренером. В свободное от съемок время он полностью отдавался спорту, поэтому отношений с противоположным полом не строил.

Участник «Дома-2» Мондезир Свет-Амур снялся в популярном сериале

Сейчас Свет-Амур надеется, что встретит на телестройке достойную девушку и сможет создать с ней пару, а после покинуть периметр и построить семью. Он заселился в комнату с Розой Максимовой, однако их отношения только зарождаются, поэтому ему сложно сказать, подходит она ему или нет.

Участник «Дома-2» Мондезир Свет-Амур снялся в популярном сериале

Напомним, что в первый приход Мондезир встречался с Анастасией Ендальцевой. У них были достаточно теплые и романтические отношения, внушающие веру в то, что они действительно любят друг друга. Однако спустя несколько недель молодой человек в порыве ревности напал на сотрудника «Дома-2», из-за чего и был изгнан. Возлюбленная за ним не ушла.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:30

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