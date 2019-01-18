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Тина Канделаки назвала завтраки Маргариты Симоньян королевскими

Тина Канделаки назвала завтраки своей подруги Маргариты Симоньян королевскими. Позволяющая себе вредную пищу журналистка худеет куда эффективней своей коллеги.
Тина Канделаки назвала завтраки Маргариты Симоньян королевскими

На своей странице в Instagram Канделаки порассуждала о разных диетах, которых придерживается сама и её приятельница Симоньян. Обе знаменитости увлекаются кулинарией и здоровым образом жизни, постоянно следя за своим весом. Телеведущая изнуряет себя диетами, налегая на салаты и тархун, однако обрести идеальные формы у неё всё равно не получается.

Симоньян же завтракает по-королевски, но до обеда больше ничего себе не позволяет. Так, с утра журналистка может съесть пирог, пельмени и даже пиццу. До 3 часов дня знаменитость голодает, после чего съедает ещё одно блюдо из белка, отказываясь от овощей. Подобная диета позволяет Симоньян управлять весом так, как ей захочется.

"Вчера я в 8 утра съела бутерброды с маслом и шпротами, печень трески, фрукты и лаваш с сыром. Потом в 3 часа - суп из куриных потрошков, в 7 - пачку чипсов из индейки. Утром минус 900". - цитирует подругу Канделаки.

Подписчикам ведущая посетовала, что не знает, как теперь жить с таким раскладом. Также звезда поинтересовалась методами похудения у читателей блога.



 
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Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:09

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