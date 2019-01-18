АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Недостаток кислорода во время сна повышает риск смерти от болезней сердца
EUR 75.63 USD 66.44
Курс валют на 18.01.2019

Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов опровергли слухи об уходе с «Дома-2»

Несколько дней назад в Сети появились слухи о том, что «Дом-2» покинули Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов. Их подтвердила бывшая звезда реалити-шоу Мария Кохно, которая часто раскрывает секреты проекта до выхода эфиров.

По словам блондинки, организаторы не продлили контракт с ребятами, однако не захотели их выгонять, а позволили уйти красиво, то есть по собственному желанию.

Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов опровергли слухи об уходе с «Дома-2»

Впрочем, судя по всему, на этот раз Маша распространила ложную информацию, так как на своей странице в социальной сети Instagram Витя опубликовал новый пост, в котором заверил, что никуда они с супругой не ушли.

По словам молодого человека, их с Таней отпустили на неделю в отпуск, и они отправились на родину повидаться с родными, где как раз успели на день рождения тещи. Поэтому в скором времени они вернутся в периметр и продолжат строить свою любовь.

Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов опровергли слухи об уходе с «Дома-2»

Стоит отметить, что о реальном уходе с телестройки ребята задумывались уже не раз. Они однозначно решили, что покинут стены «Дома-2» в этом году, однако когда именно это произойдет, сказать пока не могут.

За воротами возлюбленные намерены вернуться в Украину и открыть там бизнес. И если дела пойдут хорошо, то они начнут думать о детях.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Недостаток кислорода во время
Версия Redmi Note 7 с 4Гб ОЗУ и 128 Гб
Участник «Дома-2» Мондезир Свет-Амур
Эксперт рассказал о способах защиты
WhatsApp на Android удаляет переписки
Супруги из США продали дом, чтобы жить
«Детское Евровидение 2019» пройдет в
Мел Гибсон замечен с молодой
Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов
Климкин поддерживает право украинцев
Патриарх Кирилл получил звание
Оксид железа успешно справился с
Дочь актрисы Маргариты Тереховой
На общей кухне «Дома-2» для девушек
Россия собирается поставить в Сербию
Учёные: Комнатные растения не любят
BBC назвала Дэвида Боуи величайшим
Певица Полина Гагарина в белом
Состояние Дианы Арбениной
Сын Арнольда Шварценеггера повторил
Программа «домашнего» лечения
Фото священника без его согласия попало
Адвокат рассказал о шансах Мурата
Наталья Водянова раздвинула ноги
В Ford представили обновлённое
«Нафтогаз» намерен продолжать попытки
Роза Сябитова обустраивает «царский»
Накануне Крещения Маша Распутина
В Мичигане разрешены цифровые
Доказано негативное влияние мобильных
Просмотреть все новости