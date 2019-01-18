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Поклонники оценили роковой образ Анны Семенович в красной шляпе и декольте

Знаменитая певица и фигуристка Анна Семенович в своем блоге Instagram показала новую фотографию, где можно увидеть ее в красной шляпе с широкими полями и глубоким декольте. Поклонники пришли в восторг от рокового образа артистки.
Поклонники оценили роковой образ Анны Семенович в красной шляпе и декольте

Анна Семенович всегда удивляет своих подписчиков необычными образами и нарядами. В этот раз она решила примерить на себя образ роковой женщины, которая тщательно скрывает свое лицо. Первое, что бросается в глаза, это ярко алая помада, огромный головной убор красного цвета и, конечно же, глубокий вырез, который выгодно подчеркивает ее грудь. Под постом певица написала так: «Любовь — это когда любят твою Душу, а не красивое лицо». Примечательно, но ее лицо скрывал край широкополой шляпы.

Читатели блога Анны Семенович засыпали своего кумира комплиментами. Кто-то написал, что она великолепно выглядит, а еще ей признались в любви.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 23:00

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