Поклонники оценили роковой образ Анны Семенович в красной шляпе и декольте

Анна Семенович всегда удивляет своих подписчиков необычными образами и нарядами. В этот раз она решила примерить на себя образ роковой женщины, которая тщательно скрывает свое лицо. Первое, что бросается в глаза, это ярко алая помада, огромный головной убор красного цвета и, конечно же, глубокий вырез, который выгодно подчеркивает ее грудь. Под постом певица написала так: «Любовь — это когда любят твою Душу, а не красивое лицо». Примечательно, но ее лицо скрывал край широкополой шляпы.Читатели блога Анны Семенович засыпали своего кумира комплиментами. Кто-то написал, что она великолепно выглядит, а еще ей признались в любви.