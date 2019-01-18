WhatsApp на Android удаляет переписки пользователей
Популярный мессенджер WhatsApp, работающий на операционной системе Android, без предупреждения удаляет старые переписки пользователей, которые хранятся более года. Впервые о проблеме стали говорить около недели назад.
Первая публикация касательно исчезновений старых сообщений из WhatsApp, появилась на просторах социальной сети Twitter. На сегодняшний день разработчики уже пытаются сделать все необходимое для исправления ошибки, а также вернуть все удаленные переписки на место.
О том, что с WhatsApp происходит что-то неладное, стало известно еще на прошлой неделе, когда удаление происходило без всяких на то причин. И до сих пор неизвестно, какая именно версия это делает. Также причиной такого бага может быть свежее обновление, которое вышло в ноябре прошлого года. Именно оно может удалять с облака Google все резервные копии.
Первая публикация касательно исчезновений старых сообщений из WhatsApp, появилась на просторах социальной сети Twitter. На сегодняшний день разработчики уже пытаются сделать все необходимое для исправления ошибки, а также вернуть все удаленные переписки на место.
О том, что с WhatsApp происходит что-то неладное, стало известно еще на прошлой неделе, когда удаление происходило без всяких на то причин. И до сих пор неизвестно, какая именно версия это делает. Также причиной такого бага может быть свежее обновление, которое вышло в ноябре прошлого года. Именно оно может удалять с облака Google все резервные копии.
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:14