WhatsApp на Android удаляет переписки пользователей





Первая публикация касательно исчезновений старых сообщений из WhatsApp, появилась на просторах социальной сети Twitter. На сегодняшний день разработчики уже пытаются сделать все необходимое для исправления ошибки, а также вернуть все удаленные переписки на место.О том, что с WhatsApp происходит что-то неладное, стало известно еще на прошлой неделе, когда удаление происходило без всяких на то причин. И до сих пор неизвестно, какая именно версия это делает. Также причиной такого бага может быть свежее обновление, которое вышло в ноябре прошлого года. Именно оно может удалять с облака Google все резервные копии.