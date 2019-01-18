«Детское Евровидение 2019» пройдет в польском городе Краков





Ноэль Каррен назвал данный конкурс «фантастическим событием», который в текущем году встретит и проведет Краков. Относительно даты проведения информация не предоставлялась, однако, по некоторым данным, конкурс пройдет в конце ноября.Стоит отметить, что Польша будет проводить указанный конкурс впервые, а получить данную возможность удалось после победы певицы Роксаны Венгель из Польши. Во время участия исполнительница спела на сцене в Минске композицию «Anyone I Want To Be».