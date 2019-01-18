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«Детское Евровидение 2019» пройдет в польском городе Краков

Международный песенный конкурс для юных исполнителей «Детское Евровидение 2019» пройдет в польском городе Краков. Данную информацию огласил гендиректор Европейского вещательного союза (ЕВС) Ноэль Каррен во время эфира польского телевидения.
«Детское Евровидение 2019» пройдет в польском городе Краков

Ноэль Каррен назвал данный конкурс «фантастическим событием», который в текущем году встретит и проведет Краков. Относительно даты проведения информация не предоставлялась, однако, по некоторым данным, конкурс пройдет в конце ноября.

Стоит отметить, что Польша будет проводить указанный конкурс впервые, а получить данную возможность удалось после победы певицы Роксаны Венгель из Польши. Во время участия исполнительница спела на сцене в Минске композицию «Anyone I Want To Be».



 
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Культура
Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 18:02

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