На общей кухне «Дома-2» для девушек установили пилон





И если на Острове любви есть где разгуляться, то вот на Поляне с территорией для «тусовок» большая беда, поэтому жители вынуждены развлекаться на кухне в общем доме.Не всем зрителям нравится наблюдать за происходящим в эти моменты, а особенно сильно их возмущало то, что после нескольких выпитых бокалов девушки непременно начинали танцевать на столе, за которым на следующий день едят.Однако спустя 14 лет организаторы решили положить этому конец, придумав весьма оригинальный способ избавления обеденного стола от грязи и танцующих участниц. Так, несколько дней назад на кухне был установлен пилон.Теперь, по мнению публики, этот новый атрибут в общем доме станет излюбленным местом многих жительниц женской спальни реалити-шоу, которые с помощью откровенных танцев привлекают к себе внимание парней.