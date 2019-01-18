Мел Гибсон замечен с молодой возлюбленной на свидании в Лос-Анджелесе
Известный голливудский актер Мел Гибсон был замечен в Лос-Анджелесе на романтическом свидании с 28-летней писательницей Розалиндой Росс. Во время совместного ужина в Беверли-Хиллз пара выглядела счастливой.
В начале января влюбленные посещали вместе Пятый ежегодный вечер Art Of Elysium ‘Heaven’. В этот раз пара вышла на люди, чтобы поужинать. Знаменитости, взяв еду из ресторана, радостно пытались укрыться от дождя. Розалинда Росс была одета в красную клетчатую шерстяную куртку. На писательнице также были футболка и джинсы скинни черного цвета.
При этом 63-летний Гибсон был в серых джинсах и фланелевой рубашке, которую он сочетал с синим пиджаком Columbia. Стоит напомнить, что около года назад Росс родила артисту девятого ребенка.
В начале января влюбленные посещали вместе Пятый ежегодный вечер Art Of Elysium ‘Heaven’. В этот раз пара вышла на люди, чтобы поужинать. Знаменитости, взяв еду из ресторана, радостно пытались укрыться от дождя. Розалинда Росс была одета в красную клетчатую шерстяную куртку. На писательнице также были футболка и джинсы скинни черного цвета.
При этом 63-летний Гибсон был в серых джинсах и фланелевой рубашке, которую он сочетал с синим пиджаком Columbia. Стоит напомнить, что около года назад Росс родила артисту девятого ребенка.