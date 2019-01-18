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Дочь актрисы Маргариты Тереховой рассказала о состоянии матери

Дочь известной актрисы Маргариты Тереховой рассказала о состоянии матери в настоящий момент. По словам Анны Тереховой, родительница постоянно спит, однако иногда реагирует, когда в гости приходят друзья и родные.
Дочь актрисы Маргариты Тереховой рассказала о состоянии матери

Около 10 лет назад у Маргариты Тереховой была обнаружена болезнь Альцгеймера, которая за это время превратила знаменитость в ребенка. По словам ее дочери, она много спит, но получает хорошее питание и уход. На это ежемесячно требуется около 60 тысяч рублей, сумма включает расходы на лекарства, оплату сиделки и коммунальные услуги, однако у родных не всегда получается выделить указанную сумму, так как Анна Терехова и ее брат работают в театре, поэтому не имеют стабильного дохода.

Семейству помогают коллеги и неравнодушные поклонники таланта Маргариты Тереховой. Анна Терехова также рассказала, что мать последние два года почти не разговаривает, а о ее переживаниях и эмоциях родным приходится судить по ее взгляду.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 17:33

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