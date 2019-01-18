Дочь актрисы Маргариты Тереховой рассказала о состоянии матери





Около 10 лет назад у Маргариты Тереховой была обнаружена болезнь Альцгеймера, которая за это время превратила знаменитость в ребенка. По словам ее дочери, она много спит, но получает хорошее питание и уход. На это ежемесячно требуется около 60 тысяч рублей, сумма включает расходы на лекарства, оплату сиделки и коммунальные услуги, однако у родных не всегда получается выделить указанную сумму, так как Анна Терехова и ее брат работают в театре, поэтому не имеют стабильного дохода.Семейству помогают коллеги и неравнодушные поклонники таланта Маргариты Тереховой. Анна Терехова также рассказала, что мать последние два года почти не разговаривает, а о ее переживаниях и эмоциях родным приходится судить по ее взгляду.