BBC назвала Дэвида Боуи величайшим артистом Британии XX века





Опрос BBC возвёл Боуи на первое место среди артистов XX века, по мнению жителей Великобритании. Исполнитель оставил позади таких мировых звёзд, как актёр Чарли Чаплин, актриса и певица Мэрлин Монро, а также блюз-исполнительница Билли Холидей. Ранее, по версии Rolling Stone, Боуи стал 23-м по счёту величайшим вокалистом всех времён и 39-м исполнителем рок-музыки.За 69 лет жизни певец продал 136 миллионов копий пластинок, а в Великобритании попал в ТОП-10 наиболее востребованных звёзд эстрады. Кроме того, артист занимался продюсированием, был композитором, художником и звукорежиссёром. Сценические образу Боуи увековечили в памятнике "Земной посланник", центром которой стал Зигги Стардаст.Средства на строительство скульптуры собрал продюсер Дэвид Стоппс. Он также выступает за переименование города Эйлсбери, связанного с карьерой певца, в Эйлсбоуи. Не стало артиста в 2016 году 10 января из-за рака печени.