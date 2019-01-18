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Россия собирается поставить в Сербию семь вертолетов Ми-35 и три Ми-17

Россия собирается поставить в Сербию семь вертолетов модели Ми-35, а также три версии Ми-17. По словам сербского президента Александара Вучича, Москва и Белград договорились касательно дальнейшей модернизации МиГ-29 в количестве 14 единиц.

Россия собирается поставить в Сербию семь вертолетов Ми-35 и три Ми-17

Александр Вучич отметил, что Россия получила подтверждение договоренностей, подразумевающих поставки военной техники. По его словам, Сербии выделят 7 вертолетов типа Ми-35, а также 3 экземпляра Ми-17. Арабский лидер заявил, что в сочетании с 9 вертолетами H145М, которые были приобретены раньше, государство получит самую сильную вертолетную группировку, имевшуюся за последние тридцать лет. Президент заявил, что было также договорено о дальнейшей модернизации четырнадцати экземпляров МиГ-29 до генерации 4+. Модели получат самые современные системы радаров. Раньше Владимир Путин обещал продолжить развитие военно-технического сотрудничества с Сербией.

ВВС Сербии получили от РФ шесть истребителей версии МиГ-29. Их предоставили как военно-техническую помощь. Также государство от Российской Федерации бесплатно получит танки Т-72 в количестве 30 единиц, а также 30 экземпляров БРДМ-2. Ещё ведутся переговоры о ЗРПК "Тунгуска", системе "Бук-М1", а также "Бук-М2".



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:30

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