Состояние Дианы Арбениной стабилизировалось после сердечного приступа
Состояние известной российской певицы Дианы Арбениной стабилизировалось после сердечного приступа, случившегося на гастролях во Франции. Это подтвердила представитель "Ночных снайперов" Мария Кохель, подчеркнув, что обследование звезды продолжается.
Диана Арбенина была срочно госпитализирована в медицинское учреждение из французской гостиницы 17 января. Приступ длился около 16 часов, и сейчас медицинские специалисты не могут снять болезненные ощущения полностью. В настоящий момент медики продолжают наблюдать за состоянием артистки, никаких угроз для ее жизни нет, сказала пресс-секретарь группы, которую цитирует ТАСС.
"Ночные снайперы" надеются на скорое выздоровление солистки и не отменяют концертов, которые должны состояться 24 января в городе Рыбинск. По словам представителя рок-группы Диана Арбенина успокоила переживающих за ее здоровье фанатов, сообщив о возвращении в строй в ближайшее время.
Диана Арбенина была срочно госпитализирована в медицинское учреждение из французской гостиницы 17 января. Приступ длился около 16 часов, и сейчас медицинские специалисты не могут снять болезненные ощущения полностью. В настоящий момент медики продолжают наблюдать за состоянием артистки, никаких угроз для ее жизни нет, сказала пресс-секретарь группы, которую цитирует ТАСС.
"Ночные снайперы" надеются на скорое выздоровление солистки и не отменяют концертов, которые должны состояться 24 января в городе Рыбинск. По словам представителя рок-группы Диана Арбенина успокоила переживающих за ее здоровье фанатов, сообщив о возвращении в строй в ближайшее время.