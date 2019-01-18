Состояние Дианы Арбениной стабилизировалось после сердечного приступа





Диана Арбенина была срочно госпитализирована в медицинское учреждение из французской гостиницы 17 января. Приступ длился около 16 часов, и сейчас медицинские специалисты не могут снять болезненные ощущения полностью. В настоящий момент медики продолжают наблюдать за состоянием артистки, никаких угроз для ее жизни нет, сказала пресс-секретарь группы, которую цитирует ТАСС."Ночные снайперы" надеются на скорое выздоровление солистки и не отменяют концертов, которые должны состояться 24 января в городе Рыбинск. По словам представителя рок-группы Диана Арбенина успокоила переживающих за ее здоровье фанатов, сообщив о возвращении в строй в ближайшее время.