Патриарх Кирилл получил звание почетного профессора РАН





Светлана Попова, секретарь президента РАН, отметила, что Кирилл активно распространяет знания о науке в массах. А еще он был частым гостем в научной телепередаче «Очевидное-невероятное», где ведущим выступал его большой друг Сергей Капица. Передача выходила на экраны телевизоров почти 40 лет.Также Светлана Попова привела цитату Альберта Эйнштейна, который считал, что теория относительности объясняет талант Создателя.