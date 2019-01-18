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Патриарх Кирилл получил звание почетного профессора РАН

Московского патриарха Кирилла наградили званием почетного профессора Российской академии наук (РАН). Данную награду он получил за популяризацию науки и участие в программе «Очевидное-невероятное».
Патриарх Кирилл получил звание почетного профессора РАН

Светлана Попова, секретарь президента РАН, отметила, что Кирилл активно распространяет знания о науке в массах. А еще он был частым гостем в научной телепередаче «Очевидное-невероятное», где ведущим выступал его большой друг Сергей Капица. Передача выходила на экраны телевизоров почти 40 лет.

Также Светлана Попова привела цитату Альберта Эйнштейна, который считал, что теория относительности объясняет талант Создателя.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:43

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