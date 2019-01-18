Певица Полина Гагарина в белом купальнике загорает на надувном фламинго

Исполнительница песен в данное время наслаждается отпуском с мужем, который будучи знаменитым фотографом, регулярно снимает любимую на камеру. Под обнародованным снимком звезда оставила пост, в котором пожелала всем фолловерам доброго утра. Публикация в течение шести часов собрала более 72 тысяч одобрительных лайков и около 300 комментариев.Подписчики также стали желать своей любимице хорошего дня и яркого настроения. Некоторые фанаты спросили у Полины, не упала ли она в этот раз в воду, когда позировала перед супругом.