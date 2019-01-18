Сын Арнольда Шварценеггера повторил знаменитый снимок отца

Джозеф Баэна опубликовал обновленную фотографию в своем блоге Instagram, на которой повторил знаменитую позу своего отца. Из одежды на молодом человеке были только шорты, а на ногах обуты кроссовки. Знаменитая фотография Арнольда Шварценеггера была сделана в 1975 году, тогда актер едва стал совершеннолетним. Подобной пародией наследник захотел доказать, что время, которое он проводит в спортзале, не потрачено даром.Многие читатели блога Джозефа Баэна на высоком уровне оценили его рельефные мышцы. Кому-то он напоминал «мистера Олимпик», а кто-то предложил перезагрузить фильм «Терминатор».