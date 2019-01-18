Сын Арнольда Шварценеггера повторил знаменитый снимок отца
Сын легендарного голливудского актера Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэна решил освежить знаменитый снимок отца, который был сделан 43 года назад. Молодой человек воссоздал такую же позу с демонстрацией всех мышц выше пояса.
Джозеф Баэна опубликовал обновленную фотографию в своем блоге Instagram, на которой повторил знаменитую позу своего отца. Из одежды на молодом человеке были только шорты, а на ногах обуты кроссовки. Знаменитая фотография Арнольда Шварценеггера была сделана в 1975 году, тогда актер едва стал совершеннолетним. Подобной пародией наследник захотел доказать, что время, которое он проводит в спортзале, не потрачено даром.
Многие читатели блога Джозефа Баэна на высоком уровне оценили его рельефные мышцы. Кому-то он напоминал «мистера Олимпик», а кто-то предложил перезагрузить фильм «Терминатор».
Джозеф Баэна опубликовал обновленную фотографию в своем блоге Instagram, на которой повторил знаменитую позу своего отца. Из одежды на молодом человеке были только шорты, а на ногах обуты кроссовки. Знаменитая фотография Арнольда Шварценеггера была сделана в 1975 году, тогда актер едва стал совершеннолетним. Подобной пародией наследник захотел доказать, что время, которое он проводит в спортзале, не потрачено даром.
Многие читатели блога Джозефа Баэна на высоком уровне оценили его рельефные мышцы. Кому-то он напоминал «мистера Олимпик», а кто-то предложил перезагрузить фильм «Терминатор».