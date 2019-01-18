АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Программа «домашнего» лечения гипертонии поразила медиков высокой эффективностью
EUR 75.63 USD 66.44
Курс валют на 18.01.2019

Фото священника без его согласия попало на агитационный билборд Порошенко

Фото священника греко-католической епархии без его согласия попало на агитационный билборд Петра Порошенко. Инцидент произошёл в Тернопольской области.
Фото священника без его согласия попало на агитационный билборд Порошенко

Фотографию отца Игоря Джиджора из греко-католической епархии на Тернопольщине в Украине без спросу использовали в рекламе Петра Порошенко. Борд был вывешен в городе Монастыриска. На нём священник поздравляет украинцев с томосом и поддерживает "президента-патриота".

О незаконном использовании снимка и имени Джиджора сообщила сама Бучачская епархия, куда входит Монастыриска. Как стало известно, священник согласия на такой билборд не давал и даже не был проинформирован.

Более того, во время выборов членам УГКЦ категорически запрещено участвовать в агитационных компаниях, о чём свидетельствует специальная инструкция церкви. Как только отец Джиджора узнал о рекламе со своим фото, то связался с органами власти города, и борд в тот же день демонтировали.

Ранее православные журналисты, поддерживающие РПЦ, высказались, будто священник сам захотел поучаствовать в агитации. Что касается УГКЦ, там провозгласили усиленные молитвы за справедливые честные выборы.



 
+Дзен +Яндекс новости
Политика
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:51

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Состояние Дианы Арбениной
Сын Арнольда Шварценеггера повторил
Программа «домашнего» лечения
Фото священника без его согласия попало
Адвокат рассказал о шансах Мурата
Наталья Водянова раздвинула ноги
В Ford представили обновлённое
«Нафтогаз» намерен продолжать попытки
Роза Сябитова обустраивает «царский»
Накануне Крещения Маша Распутина
В Мичигане разрешены цифровые
Доказано негативное влияние мобильных
Авто Hyundai наделят российскими
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина
Мария Машкова рассказала о своей
Пополнять «Тройку» теперь можно при
На отдыхе Тимати ходит босиком как бомж
Ученые нашли ген, заставляющий человека
Валерия мечтает спеть с отделившейся от
Анна Нетребко устроила для друзей
Стало известно, почему Меган Маркл
Майк Тайсон рассказал об употреблении
Nikon представила компактную камеру
Павел Воля и Ляйсан Утяшева отправились
В Индонезии жена сожгла мужа из-за
К середине этого года AMD презентует
Провокационный клип Арианы Гранде 7
Nissan показал полноприводный седан
Мультсериал "Маша и Медведь" получил
Андрей Мерзликин назвал свою супругу
Просмотреть все новости