Фото священника без его согласия попало на агитационный билборд Порошенко
Фото священника греко-католической епархии без его согласия попало на агитационный билборд Петра Порошенко. Инцидент произошёл в Тернопольской области.
Фотографию отца Игоря Джиджора из греко-католической епархии на Тернопольщине в Украине без спросу использовали в рекламе Петра Порошенко. Борд был вывешен в городе Монастыриска. На нём священник поздравляет украинцев с томосом и поддерживает "президента-патриота".
О незаконном использовании снимка и имени Джиджора сообщила сама Бучачская епархия, куда входит Монастыриска. Как стало известно, священник согласия на такой билборд не давал и даже не был проинформирован.
Более того, во время выборов членам УГКЦ категорически запрещено участвовать в агитационных компаниях, о чём свидетельствует специальная инструкция церкви. Как только отец Джиджора узнал о рекламе со своим фото, то связался с органами власти города, и борд в тот же день демонтировали.
Ранее православные журналисты, поддерживающие РПЦ, высказались, будто священник сам захотел поучаствовать в агитации. Что касается УГКЦ, там провозгласили усиленные молитвы за справедливые честные выборы.
Фотографию отца Игоря Джиджора из греко-католической епархии на Тернопольщине в Украине без спросу использовали в рекламе Петра Порошенко. Борд был вывешен в городе Монастыриска. На нём священник поздравляет украинцев с томосом и поддерживает "президента-патриота".
О незаконном использовании снимка и имени Джиджора сообщила сама Бучачская епархия, куда входит Монастыриска. Как стало известно, священник согласия на такой билборд не давал и даже не был проинформирован.
Более того, во время выборов членам УГКЦ категорически запрещено участвовать в агитационных компаниях, о чём свидетельствует специальная инструкция церкви. Как только отец Джиджора узнал о рекламе со своим фото, то связался с органами власти города, и борд в тот же день демонтировали.
Ранее православные журналисты, поддерживающие РПЦ, высказались, будто священник сам захотел поучаствовать в агитации. Что касается УГКЦ, там провозгласили усиленные молитвы за справедливые честные выборы.
Политика
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:51