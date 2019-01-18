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Наталья Водянова раздвинула ноги

Наталья Водянова в мире шоу-биза всегда отличалась интеллигентностью и скромностью. Однако накануне известная во всем мире модель, а также многодетная мать опубликовала в соцсети Instagram провокационное фото с раздвинутыми ногами.

Наталья Водянова раздвинула ноги

Однако фанаты неоднозначно отреагировали на данный снимок. Под фото Наталья оставила пост, в котором дала понять подписчикам, что предвидела критику. Звезда отметила, что ничего пошлого в ее позе нет, объяснив, что на данной публикации она просто демонстрирует дизайнерские сапоги. Но фолловеры отреагировали на фото знаменитости бурно. Многие поклонники раскритиковали модель. Они назвали Водянову непоследовательной. По словам фанатов, звезда, прячась за имиджем скромницы, ведет себя крайне развратно.

Наталья Водянова раздвинула ноги

Однако большинство фолловеров разделили иронию модели, заявив, что в их восприятии она всегда взбалмошная, озорная, дико сексуальная, а также свободная от стереотипов женщина.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:36

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