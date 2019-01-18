Наталья Водянова раздвинула ноги





Однако фанаты неоднозначно отреагировали на данный снимок. Под фото Наталья оставила пост, в котором дала понять подписчикам, что предвидела критику. Звезда отметила, что ничего пошлого в ее позе нет, объяснив, что на данной публикации она просто демонстрирует дизайнерские сапоги. Но фолловеры отреагировали на фото знаменитости бурно. Многие поклонники раскритиковали модель. Они назвали Водянову непоследовательной. По словам фанатов, звезда, прячась за имиджем скромницы, ведет себя крайне развратно.Однако большинство фолловеров разделили иронию модели, заявив, что в их восприятии она всегда взбалмошная, озорная, дико сексуальная, а также свободная от стереотипов женщина.