Адвокат рассказал о шансах Мурата Налчаджиоглу забрать дочь у Ани Лорак
Известный юрист Сергей Жорин недавно рассказал о шансах мужа Ани Лорак забрать у нее дочь Софию. По словам адвоката, Мурат Налчаджиоглу не сможет получить опеку над ребенком, так как суд будет на стороне матери.
Заявление о разводе Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу исчезло из канцелярии Шевченковского суда Киева. Пара могла помириться ради дочери, однако точной информации об этом нет. София больше времени проводит с матерью. Но певица не препятствует предпринимателю видеться с дочерью.
Юрист Сергей Жорин допускает, что ситуация может измениться, и нельзя исключать того факта, что после развода бизнесмен захочет объявить о своих правах на ребенка. В таком случае шансы экс-избранника исполнительницы минимальны, поскольку закон будет на стороне Ани Лорак как матери.
Адвокат подчеркнул, что часто встречаются различные ситуации в жизни, намекая на отношения звезд, где родитель получает опеку над ребенком, несмотря на законные права матери.
Заявление о разводе Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу исчезло из канцелярии Шевченковского суда Киева. Пара могла помириться ради дочери, однако точной информации об этом нет. София больше времени проводит с матерью. Но певица не препятствует предпринимателю видеться с дочерью.
Юрист Сергей Жорин допускает, что ситуация может измениться, и нельзя исключать того факта, что после развода бизнесмен захочет объявить о своих правах на ребенка. В таком случае шансы экс-избранника исполнительницы минимальны, поскольку закон будет на стороне Ани Лорак как матери.
Адвокат подчеркнул, что часто встречаются различные ситуации в жизни, намекая на отношения звезд, где родитель получает опеку над ребенком, несмотря на законные права матери.