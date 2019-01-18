Адвокат рассказал о шансах Мурата Налчаджиоглу забрать дочь у Ани Лорак





Заявление о разводе Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу исчезло из канцелярии Шевченковского суда Киева. Пара могла помириться ради дочери, однако точной информации об этом нет. София больше времени проводит с матерью. Но певица не препятствует предпринимателю видеться с дочерью.Юрист Сергей Жорин допускает, что ситуация может измениться, и нельзя исключать того факта, что после развода бизнесмен захочет объявить о своих правах на ребенка. В таком случае шансы экс-избранника исполнительницы минимальны, поскольку закон будет на стороне Ани Лорак как матери.Адвокат подчеркнул, что часто встречаются различные ситуации в жизни, намекая на отношения звезд, где родитель получает опеку над ребенком, несмотря на законные права матери.