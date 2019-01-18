«Нафтогаз» намерен продолжать попытки взыскать с «Газпрома» 2,56 млд долларов
Директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что хочет все равно взыскать с российского оппонента по суду 2,56 млд долларов и намерен дальше искать активы «Газпрома» за рубежом, несмотря на решение Швейцарского суда об отмене санкций. Об этом сообщает издание "ПолитЭксперт".
Руководитель «Нафтогаза» Юрий Витренко недавно рассказал, что представители «Северного потока» во время совещания заявили о том, что активов «Газпрома» у них на руках нет. Следовательно, они не в состоянии исполнить условия суда.
Однако Юрий Витренко отметил, что на этом он не остановится и будет продолжать поиски активов российской компании за пределами страны.
Руководитель «Нафтогаза» Юрий Витренко недавно рассказал, что представители «Северного потока» во время совещания заявили о том, что активов «Газпрома» у них на руках нет. Следовательно, они не в состоянии исполнить условия суда.
Однако Юрий Витренко отметил, что на этом он не остановится и будет продолжать поиски активов российской компании за пределами страны.
Политика
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:23