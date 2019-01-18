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«Нафтогаз» намерен продолжать попытки взыскать с «Газпрома» 2,56 млд долларов

Директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что хочет все равно взыскать с российского оппонента по суду 2,56 млд долларов и намерен дальше искать активы «Газпрома» за рубежом, несмотря на решение Швейцарского суда об отмене санкций. Об этом сообщает издание "ПолитЭксперт".
«Нафтогаз» намерен продолжать попытки взыскать с «Газпрома» 2,56 млд долларов

Руководитель «Нафтогаза» Юрий Витренко недавно рассказал, что представители «Северного потока» во время совещания заявили о том, что активов «Газпрома» у них на руках нет. Следовательно, они не в состоянии исполнить условия суда.

Однако Юрий Витренко отметил, что на этом он не остановится и будет продолжать поиски активов российской компании за пределами страны.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:23

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