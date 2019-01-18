«Нафтогаз» намерен продолжать попытки взыскать с «Газпрома» 2,56 млд долларов





Руководитель «Нафтогаза» Юрий Витренко недавно рассказал, что представители «Северного потока» во время совещания заявили о том, что активов «Газпрома» у них на руках нет. Следовательно, они не в состоянии исполнить условия суда.Однако Юрий Витренко отметил, что на этом он не остановится и будет продолжать поиски активов российской компании за пределами страны.