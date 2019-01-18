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Доказано негативное влияние мобильных телефонов на успеваемость в младших классах

Ирландскими исследователями доказано негативное влияние сотовых телефонов на успеваемость учеников младших классов. Девятилетние обладатели гаджетов показывают знания в математике и гуманитарных науках хуже, чем у других детей.
Доказано негативное влияние мобильных телефонов на успеваемость в младших классах

Ирландский институт ESRI выяснил, что до 9 лет мобильные устройства способны снизить ребёнку память и концентрацию. Как рассказывают руководители исследования, влияние гаджетов на младшеклассников оценивали в разных странах, и на сегодняшний день его негативную роль нельзя отрицать. У школьников 9 лет и младше только формируются навыки счёта, чтения и письма.

В то же время они активно осваивают управление смартфонами, что снижает концентрацию и способность к запоминанию. Ирландские эксперты собрали данные о 8,5 тысячах детей из различных социальных групп и школ.

Математические и гуманитарные тесты пользователи смартфонов 9 лет и младше проходили на 4-5 процентов хуже сверстников, получивших телефон в старшем возрасте. При этом личные гаджеты отпрыскам раньше покупали те родители, у которых уровень достатка ниже, как и уровень образования.

Авторы исследования считают, что покупать школьникам телефоны стоит как можно позже. Вопрос планируют вынести на обсуждение в ирландском министерстве образования.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:51

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