Доказано негативное влияние мобильных телефонов на успеваемость в младших классах





Ирландский институт ESRI выяснил, что до 9 лет мобильные устройства способны снизить ребёнку память и концентрацию. Как рассказывают руководители исследования, влияние гаджетов на младшеклассников оценивали в разных странах, и на сегодняшний день его негативную роль нельзя отрицать. У школьников 9 лет и младше только формируются навыки счёта, чтения и письма.В то же время они активно осваивают управление смартфонами, что снижает концентрацию и способность к запоминанию. Ирландские эксперты собрали данные о 8,5 тысячах детей из различных социальных групп и школ.Математические и гуманитарные тесты пользователи смартфонов 9 лет и младше проходили на 4-5 процентов хуже сверстников, получивших телефон в старшем возрасте. При этом личные гаджеты отпрыскам раньше покупали те родители, у которых уровень достатка ниже, как и уровень образования.Авторы исследования считают, что покупать школьникам телефоны стоит как можно позже. Вопрос планируют вынести на обсуждение в ирландском министерстве образования.