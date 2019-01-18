В Ford представили обновлённое семейство Mondeo





Теперь семейство Mondeo будут комплектовать модернизированным двухлитровым дизельным мотором. Он имеет новую систему впрыска топлива. Автолюбителям предлагается две версии на 150 и 190 лошадиных сил. Производитель предлагает также гибридную версию Mondeo в кузове универсал. Авто оснащают бензиновой двухлитровой силовой установкой на 187 л.с., электродвигателем, тяговой литий-ионной батареей на 1.4 кВт•ч. В линейке также остались прежние моторы, такие как 1.6-лировый бензиновый турбодвигатель на 165 «лошадок», а также двухлитровый дизель на 120 «лошадок». Обновлённая версия Mondeo доступна в Европе с передним и полным приводом. В авто используется механическая КП и новая восьмиступенчатая АКПП.Дизайн мало чем изменился. Салон получил несколько новых вариаций отделки. На дверных картах, а также центральной панели имеются дополнительные специальные вставки. Рычаг заменили кругляшом селектора «автомата». Авто начнут продавать в Европе в марте.