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В Ford представили обновлённое семейство Mondeo

Представители европейского отделения компании Ford представили обновлённое семейство Mondeo. Седан и универсал получили обновлённый дизайн, а также была добавлена гибридная версия.

В Ford представили обновлённое семейство Mondeo


Теперь семейство Mondeo будут комплектовать модернизированным двухлитровым дизельным мотором. Он имеет новую систему впрыска топлива. Автолюбителям предлагается две версии на 150 и 190 лошадиных сил. Производитель предлагает также гибридную версию Mondeo в кузове универсал. Авто оснащают бензиновой двухлитровой силовой установкой на 187 л.с., электродвигателем, тяговой литий-ионной батареей на 1.4 кВт•ч. В линейке также остались прежние моторы, такие как 1.6-лировый бензиновый турбодвигатель на 165 «лошадок», а также двухлитровый дизель на 120 «лошадок». Обновлённая версия Mondeo доступна в Европе с передним и полным приводом. В авто используется механическая КП и новая восьмиступенчатая АКПП.

Дизайн мало чем изменился. Салон получил несколько новых вариаций отделки. На дверных картах, а также центральной панели имеются дополнительные специальные вставки. Рычаг заменили кругляшом селектора «автомата». Авто начнут продавать в Европе в марте.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:30

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