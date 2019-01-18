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Роза Сябитова обустраивает «царский» санузел в подмосковном доме

Не так давно Роза Сябитова закончила строить свой загородный дом, который находится в Подмосковье. Теперь знаменитая теле-сваха занимается внутренней отделкой в родовом поместье, а также обустраивает действительно «царский» санузел.

Роза Сябитова обустраивает «царский» санузел в подмосковном доме


Роза Сябитова рассказала фанатам в соцсети Instagram, что она вместе со своей дочкой и сыном уже переехала в загородный дом. По словам ведущей, она гордится своим поместьем, строительство которого не обошлось без проблем. Знаменитость рассказала, что рабочие допустили множество недочетов еще во время закладки коммуникаций, вследствие этого телезвезда приняла решение закончить работы своими силами. Сябитова отметила, что самым сложным для нее было правильно использовать пространство в ванной комнате, где важен практически каждый сантиметр. Для звезды сложнее всего стало размещение раковины, душевой кабинки, а также унитаза.

С данной проблемой она успешно справилась. Теле-сваха визуально расширила пространство ванной комнаты с помощью натяжного потолка, а также светильников. Роза заявила, что сейчас «дело стоит» за аксессуарами и декором, после чего «царская ванная будет готова».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:20

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