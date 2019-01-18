Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина задумалась о покупке жилья в Турции

«..Я почувствовала энергетику этого города и поняла, почему Серёжа с Дашей живут именно здесь!!» - заявила Бородина.

После новогодней ночи многие российские звезды улетели отдыхать в теплые края. К примеру, Анна Хилькевич улетела с мужем и наследницами в Таиланд, Егор Крид – в Дубай, а вот Ольга Бузова на Мальдивы, откуда лишь на днях вернулась.В свою очередь Ксения Бородина в компании всего своего большого семейства улетела в Турцию, которую они так сильно любят. Как оказалось, ведущая реалити-шоу «Дом-2» с мужем даже подумывают приобрести в городе Аланья недвижимость и уже оценили несколько вариантов вилл и апартаментов.Многие телезрители проекта хорошо знают, что звездное семейство Бородиной-Омарова дружит с бывшими участниками «Дома-2» Дарьей и Сергеем Пынзарь, которые еще несколько месяцев назад перебрались в Турцию на постоянное место жительство.Выяснилось, что именно в Турции Дарья решила праздновать свой день рождения. На вечеринку блондинка пригласила самых близких друзей и приятелей, в том числе и Ксению с Курбаном, которые после праздника на несколько дней остались в Аланье, где провели новогодние каникулы.На днях Бородина опубликовала у себя на страничке в Instagram новый видеоролик, под которым объяснила подписчикам, почему именно в Турции она хочет приобрести недвижимость, а также рассказала, за что любит эту страну.