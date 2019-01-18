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Накануне Крещения Маша Распутина вспомнила, как пострадала от холодных обливаний

Накануне праздника Крещения известная исполнительница Маша Распутина вспомнила, как пострадала от холодных обливаний много лет назад. Певица застудила нерв на спине, после чего ей пришлось долго лечиться.

Накануне Крещения Маша Распутина вспомнила, как пострадала от холодных обливаний

Маша Распутина призналась, что нырять в прорубь с холодной водой на Крещение не будет. Артистка считает: такие действия очень опасны для здоровья и могут иметь негативные последствия. Певица рассказала, как два года лечилась после холодных обливаний и не могла шевелить шеей из-за простуженного нерва.

Представительница российской эстрады полагает, что погружаться в водоемы зимой можно лишь, если есть соответствующая закалка. К этому нужно готовиться, начиная с обтираний и других способов.
Накануне Крещения Маша Распутина вспомнила, как пострадала от холодных обливаний

Мария Распутина - уроженка Сибири, но морозов не любит. Она больше предпочитает солнечные страны, поэтому часто отдыхает в жарких экзотических уголках планеты. Звезда уверена: любителям жаркого климата купание в ледяной воде просто противопоказано и ничего хорошего не принесет.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:09

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