Накануне Крещения Маша Распутина вспомнила, как пострадала от холодных обливаний





Маша Распутина призналась, что нырять в прорубь с холодной водой на Крещение не будет. Артистка считает: такие действия очень опасны для здоровья и могут иметь негативные последствия. Певица рассказала, как два года лечилась после холодных обливаний и не могла шевелить шеей из-за простуженного нерва.Представительница российской эстрады полагает, что погружаться в водоемы зимой можно лишь, если есть соответствующая закалка. К этому нужно готовиться, начиная с обтираний и других способов.Мария Распутина - уроженка Сибири, но морозов не любит. Она больше предпочитает солнечные страны, поэтому часто отдыхает в жарких экзотических уголках планеты. Звезда уверена: любителям жаркого климата купание в ледяной воде просто противопоказано и ничего хорошего не принесет.