АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Программа «домашнего» лечения гипертонии поразила медиков высокой эффективностью
EUR 75.63 USD 66.44
Курс валют на 18.01.2019

Авто Hyundai наделят российскими двигателями и коробками передач

Авто Hyundai наделят российскими двигателями, а также коробками передач. Инвестиционный контракт автобренд заключил с Минпромторгом РФ.

Авто Hyundai наделят российскими двигателями и коробками передач

Согласно соглашению, корейский автопроизводитель будет иметь возможность собирать в рамках российского автозавода силовые агрегаты, автоматические КПП, а также элементы систем управления. Данный специальный контракт заключили сроком на десять лет. Эта информация передана Денисом Мантуровым, являющимся министром промышленности и торговли России. Общий объем инвестиций в данном случае составит около 16,6 миллиардов рублей. При учёте вложений прочих фирм, которые входят в Hyundai Motor, совокупная сумма вложений должна составит около 35 миллиардов рублей. Специальный инвестиционный контракт c Hyundai подразумевает локализацию в РФ китайских двигателей, которыми сейчас оснащают версии, которые производит предприятие «Hyundai Motor Manufacturing Rus».

В случае налаживания производства силовых агрегатов не меньше 70 процентов авто, которые сходят с конвейера автозавода Санкт-Петербурга, наделят моторами российской сборки.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:49

Читайте также
Комментарии Пользователей
Комментатор Сегодня, 16:41
Теперь ожидаем снижения объема продаж
Цитировать
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Состояние Дианы Арбениной
Сын Арнольда Шварценеггера повторил
Программа «домашнего» лечения
Фото священника без его согласия попало
Адвокат рассказал о шансах Мурата
Наталья Водянова раздвинула ноги
В Ford представили обновлённое
«Нафтогаз» намерен продолжать попытки
Роза Сябитова обустраивает «царский»
Накануне Крещения Маша Распутина
В Мичигане разрешены цифровые
Доказано негативное влияние мобильных
Авто Hyundai наделят российскими
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина
Мария Машкова рассказала о своей
Пополнять «Тройку» теперь можно при
На отдыхе Тимати ходит босиком как бомж
Ученые нашли ген, заставляющий человека
Валерия мечтает спеть с отделившейся от
Анна Нетребко устроила для друзей
Стало известно, почему Меган Маркл
Майк Тайсон рассказал об употреблении
Nikon представила компактную камеру
Павел Воля и Ляйсан Утяшева отправились
В Индонезии жена сожгла мужа из-за
К середине этого года AMD презентует
Провокационный клип Арианы Гранде 7
Nissan показал полноприводный седан
Мультсериал "Маша и Медведь" получил
Андрей Мерзликин назвал свою супругу
Просмотреть все новости