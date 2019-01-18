Авто Hyundai наделят российскими двигателями и коробками передач





Согласно соглашению, корейский автопроизводитель будет иметь возможность собирать в рамках российского автозавода силовые агрегаты, автоматические КПП, а также элементы систем управления. Данный специальный контракт заключили сроком на десять лет. Эта информация передана Денисом Мантуровым, являющимся министром промышленности и торговли России. Общий объем инвестиций в данном случае составит около 16,6 миллиардов рублей. При учёте вложений прочих фирм, которые входят в Hyundai Motor, совокупная сумма вложений должна составит около 35 миллиардов рублей. Специальный инвестиционный контракт c Hyundai подразумевает локализацию в РФ китайских двигателей, которыми сейчас оснащают версии, которые производит предприятие «Hyundai Motor Manufacturing Rus».В случае налаживания производства силовых агрегатов не меньше 70 процентов авто, которые сходят с конвейера автозавода Санкт-Петербурга, наделят моторами российской сборки.