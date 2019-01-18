В Мичигане разрешены цифровые автомобильные номера





Эти номера дают возможность водителю регистрировать свой автомобиль в электронном виде, что позволит отодвинуть стандартные таблички в сторону. Они представляют собой экраны, которые защищены стеклянным покрытием. А у них внутри установлены системы беспроводной связи и компьютерные чипы.Что касается стоимости такого новшества, то оно не из дешевых. Премиум-версия с GPS обойдется почти в 800 долларов, а базовая версия стоит почти 500 долларов.