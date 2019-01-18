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В Мичигане разрешены цифровые автомобильные номера

Цифровые автомобильные номера разрешены в Аризоне и Калифорнии, а теперь к ним присоединился еще и Мичиган. Теперь в этом регионе автовладельцы смогут законно устанавливать себе данные номерные знаки.
В Мичигане разрешены цифровые автомобильные номера

Эти номера дают возможность водителю регистрировать свой автомобиль в электронном виде, что позволит отодвинуть стандартные таблички в сторону. Они представляют собой экраны, которые защищены стеклянным покрытием. А у них внутри установлены системы беспроводной связи и компьютерные чипы.

Что касается стоимости такого новшества, то оно не из дешевых. Премиум-версия с GPS обойдется почти в 800 долларов, а базовая версия стоит почти 500 долларов.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:00

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