Мария Машкова рассказала о своей свадьбе и удивила оригинальным платьем
Знаменитая российская актриса Мария Машкова в своем блоге Instagram решила рассказать своим подписчикам, как и в чем она выходила замуж за своего супруга музыканта Александра Слободяника. Оказывается, все произошло в единственный выходной артистки и в самодельном платье.
Мария Машкова опубликовала целый пост, посвященный этой теме, подкрепленный серией архивных фотографий. На одной из них можно увидеть на актрисе свадебное платье и фату рубинового цвета, такой же расцветки у ее супруга был шарф. Также она рассказала, что платье было сшито из двух кусков ткани, которые ее подруга Аня привезла из Индии. В итоге получилось самое лучшее на свете платье для свадебной церемонии.
Мария Машкова добавила, что так как Аня оказалась единственной гостьей на их скромном торжестве, которое состоялось в единственный выходной актрисы, то и ловить букет пришлось только ей. Далее их культурную программу продолжил поход в кино на кинофильм «Антихрист».
Мария Машкова опубликовала целый пост, посвященный этой теме, подкрепленный серией архивных фотографий. На одной из них можно увидеть на актрисе свадебное платье и фату рубинового цвета, такой же расцветки у ее супруга был шарф. Также она рассказала, что платье было сшито из двух кусков ткани, которые ее подруга Аня привезла из Индии. В итоге получилось самое лучшее на свете платье для свадебной церемонии.
Мария Машкова добавила, что так как Аня оказалась единственной гостьей на их скромном торжестве, которое состоялось в единственный выходной актрисы, то и ловить букет пришлось только ей. Далее их культурную программу продолжил поход в кино на кинофильм «Антихрист».