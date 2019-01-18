Мария Машкова рассказала о своей свадьбе и удивила оригинальным платьем



Мария Машкова опубликовала целый пост, посвященный этой теме, подкрепленный серией архивных фотографий. На одной из них можно увидеть на актрисе свадебное платье и фату рубинового цвета, такой же расцветки у ее супруга был шарф. Также она рассказала, что платье было сшито из двух кусков ткани, которые ее подруга Аня привезла из Индии. В итоге получилось самое лучшее на свете платье для свадебной церемонии.

Мария Машкова опубликовала целый пост, посвященный этой теме, подкрепленный серией архивных фотографий. На одной из них можно увидеть на актрисе свадебное платье и фату рубинового цвета, такой же расцветки у ее супруга был шарф. Также она рассказала, что платье было сшито из двух кусков ткани, которые ее подруга Аня привезла из Индии. В итоге получилось самое лучшее на свете платье для свадебной церемонии.

Мария Машкова добавила, что так как Аня оказалась единственной гостьей на их скромном торжестве, которое состоялось в единственный выходной актрисы, то и ловить букет пришлось только ей. Далее их культурную программу продолжил поход в кино на кинофильм «Антихрист».