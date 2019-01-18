Пополнять «Тройку» теперь можно при помощи Samsung Pay





Пользователи за счёт Samsung Pay могут уже без дополнительных операций осуществлять пополнение билета "Кошелек" карточки "Тройка", запись на неё всех типов билетов, пополнения социальных карт московских учащихся. Запуск данного сервиса провели при участии ВТБ. Банк обеспечивает эквайринг каждой осуществляемой операции покупки, а также пополнение билетов для приложения столичного метро. Роман Латыпов, являющийся первым замначальника метрополитена Москвы, рассказал, что Samsung Pay уже в начале января стал доступен для записей проездных на карту, для пополнений социальных карт.Сервис уже работает в полном объеме. Для пользования новой данной услугой, владельцы смартфонов на основе «операционки» Android должны провести обновление ПО "Метро Москвы". Нужно установить последнюю его версию.