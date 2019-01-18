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В Индонезии жена сожгла мужа из-за отказа дать пароль от телефона

В провинции под названием Восточная Ява, расположенной в Индонезии, жена сожгла мужа. Как уведомляет Metro, Ильхам Кахьяни совершила такое действие по отношению к Деди Пурнамы из-за отказа назвать пароль от своего телефона.

В Индонезии жена сожгла мужа из-за отказа дать пароль от телефона

25-летняя женщина попросила назвать ей пин-код от мобильного устройства. Супруг занимался ремонтом крыши, поэтому не обратил внимания на просьбу избранницы. Пара поскандалила, а затем молодой человек спустился вниз, чтобы ударить супругу. Ильхам Кахьяни начала защищаться и во время потасовки взяла канистру и вылила бензин на 26-летнего мужчину, а затем подожгла его.

Очевидцем происшествия стал местный житель Оджи. Он помог погасить пламя и вызвал "скорую". Пострадавший был госпитализирован в медучреждение, но спустя время он скончался от многочисленных ожогов. Ильхам Кахьяни арестовали, и теперь ей придется понести уголовную ответственность.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:23

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