В Индонезии жена сожгла мужа из-за отказа дать пароль от телефона





25-летняя женщина попросила назвать ей пин-код от мобильного устройства. Супруг занимался ремонтом крыши, поэтому не обратил внимания на просьбу избранницы. Пара поскандалила, а затем молодой человек спустился вниз, чтобы ударить супругу. Ильхам Кахьяни начала защищаться и во время потасовки взяла канистру и вылила бензин на 26-летнего мужчину, а затем подожгла его.Очевидцем происшествия стал местный житель Оджи. Он помог погасить пламя и вызвал "скорую". Пострадавший был госпитализирован в медучреждение, но спустя время он скончался от многочисленных ожогов. Ильхам Кахьяни арестовали, и теперь ей придется понести уголовную ответственность.