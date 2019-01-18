АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование: Многие инфекции гепатита не диагностируются у больных раком
EUR 75.63 USD 66.44
Курс валют на 18.01.2019

Майк Тайсон рассказал об употреблении наркотиков в детстве

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон признался, что наркотики он начал употреблять еще в раннем детстве. Когда ему было восемь лет, он попробовал травку и алкоголь, а в 11-летнем возрасте он употребил кислоту.
Майк Тайсон рассказал об употреблении наркотиков в детстве

О проблемах Майка Тайсона с наркотиками общественности известно уже давно. Именно за хранение наркотических средств в 2006 году арестовали бывшего боксера. А через год спортсмен признался, что употреблял кокаин. Однако спустя 12 лет он не освободился от пагубного пристрастия. Так, 4 ноября 2018 года ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор заявил, что на своем ранчо Ko Kush Майк Тайсон занимается выращиванием марихуаны.

Майк Тайсон является абсолютным экс-чемпионом мира в тяжелом весе. Первый пояс он завоевал в возрасте 20 лет, что сделало его самым юным обладателем титула. Затем в период с 1985 по 2005 годы он принял участие в 58 боях, в которых он одержал 44 победы нокаутом, потерпел шесть поражений, и еще 2 боя так и не состоялись.

Накануне Майк Тайсон попросил поклонников прекратить слать ему яйцо с его тату в Twitter.



 
+Дзен +Яндекс новости
Спорт
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:34

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мария Машкова рассказала о своей
Пополнять «Тройку» теперь можно при
На отдыхе Тимати ходит босиком как бомж
Ученые нашли ген, заставляющий человека
Валерия мечтает спеть с отделившейся от
Анна Нетребко устроила для друзей
Стало известно, почему Меган Маркл
Майк Тайсон рассказал об употреблении
Nikon представила компактную камеру
Павел Воля и Ляйсан Утяшева отправились
В Индонезии жена сожгла мужа из-за
К середине этого года AMD презентует
Провокационный клип Арианы Гранде 7
Nissan показал полноприводный седан
Мультсериал "Маша и Медведь" получил
Андрей Мерзликин назвал свою супругу
Пелагея и Иван Телегин устроили танцы в
Россиянка хотела получить маткапитал на
В сериале "Гоголь" покажут откровенные
Жена Тарасова Анастасия Костенко снова
Висящая колонна индийского храма
После истории с избиением Агата
Костюмы пилотов Су-34 позволяют им
Фальшивые GPS-приложения показывали
Новую Skoda Superb рассекретили до
Александра Черно мучается из-за своего
Дочь Льва Дурова простила первому мужу
Ученые «Сколтеха» создали
Сын Дмитрия Нагиева не оценил юмор отца
У Саши Черно обнаружили кисту яичника
Просмотреть все новости