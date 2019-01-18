Майк Тайсон рассказал об употреблении наркотиков в детстве
Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон признался, что наркотики он начал употреблять еще в раннем детстве. Когда ему было восемь лет, он попробовал травку и алкоголь, а в 11-летнем возрасте он употребил кислоту.
О проблемах Майка Тайсона с наркотиками общественности известно уже давно. Именно за хранение наркотических средств в 2006 году арестовали бывшего боксера. А через год спортсмен признался, что употреблял кокаин. Однако спустя 12 лет он не освободился от пагубного пристрастия. Так, 4 ноября 2018 года ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор заявил, что на своем ранчо Ko Kush Майк Тайсон занимается выращиванием марихуаны.
Майк Тайсон является абсолютным экс-чемпионом мира в тяжелом весе. Первый пояс он завоевал в возрасте 20 лет, что сделало его самым юным обладателем титула. Затем в период с 1985 по 2005 годы он принял участие в 58 боях, в которых он одержал 44 победы нокаутом, потерпел шесть поражений, и еще 2 боя так и не состоялись.
Накануне Майк Тайсон попросил поклонников прекратить слать ему яйцо с его тату в Twitter.
О проблемах Майка Тайсона с наркотиками общественности известно уже давно. Именно за хранение наркотических средств в 2006 году арестовали бывшего боксера. А через год спортсмен признался, что употреблял кокаин. Однако спустя 12 лет он не освободился от пагубного пристрастия. Так, 4 ноября 2018 года ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор заявил, что на своем ранчо Ko Kush Майк Тайсон занимается выращиванием марихуаны.
Майк Тайсон является абсолютным экс-чемпионом мира в тяжелом весе. Первый пояс он завоевал в возрасте 20 лет, что сделало его самым юным обладателем титула. Затем в период с 1985 по 2005 годы он принял участие в 58 боях, в которых он одержал 44 победы нокаутом, потерпел шесть поражений, и еще 2 боя так и не состоялись.
Накануне Майк Тайсон попросил поклонников прекратить слать ему яйцо с его тату в Twitter.
Спорт
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:34