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Мультсериал "Маша и Медведь" получил место в Книге рекордов Гиннесса

Мультсериал компании "Анимаккорд" "Маша и Медведь" получил место во всемирной Книге рекордов Гиннесса. На YouTube один из эпизодов посмотрели более 3 миллиардов раз.
Мультсериал "Маша и Медведь" получил место в Книге рекордов Гиннесса

Как передаёт пресс-служба "Анимаккорд", многосерийный мультипликационный фильм "Маша и Медведь" завоевал почётное место в Книге Гиннесса. На YouTube один из эпизодов сериала посмотрели 3,4 миллиарда раз. Таким образом, из анимационных роликов "Маша плюс каша" стал самым популярным за всю историю существования хостинга.

В 17 по счёту серии между главной героиней и кашей происходят "живописные баталии". Кроме того, студия сообщает, что эпизод попал в Топ-5 популярнейшего YouTube-контента, являясь единственным в рейтинге анимационным видео.

Сложив все просмотры вышедших по сегодняшний день серий "Маши и Медведя", получится цифра 42 миллиарда. 25 января ожидается очередной эпизод "Вся жизнь - театр". Отметим, что в этом году мультсериал, запущенный в 2009-м, отмечает юбилей.

Транслировали шоу на "Культуре" в конце программы "Спокойной ночи, малыши!", а также на других телеканалах с детской аудиторией. В 2011 и 2014 годах вышли два спин-оффа, созданные по мотивам народных сказок. Создатель образа Маши признавался, что вдохновился главной героиней из мультфильма "Жихарка" 2006 года.



 
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Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:34

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