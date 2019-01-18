Мультсериал "Маша и Медведь" получил место в Книге рекордов Гиннесса





Как передаёт пресс-служба "Анимаккорд", многосерийный мультипликационный фильм "Маша и Медведь" завоевал почётное место в Книге Гиннесса. На YouTube один из эпизодов сериала посмотрели 3,4 миллиарда раз. Таким образом, из анимационных роликов "Маша плюс каша" стал самым популярным за всю историю существования хостинга.В 17 по счёту серии между главной героиней и кашей происходят "живописные баталии". Кроме того, студия сообщает, что эпизод попал в Топ-5 популярнейшего YouTube-контента, являясь единственным в рейтинге анимационным видео.Сложив все просмотры вышедших по сегодняшний день серий "Маши и Медведя", получится цифра 42 миллиарда. 25 января ожидается очередной эпизод "Вся жизнь - театр". Отметим, что в этом году мультсериал, запущенный в 2009-м, отмечает юбилей.Транслировали шоу на "Культуре" в конце программы "Спокойной ночи, малыши!", а также на других телеканалах с детской аудиторией. В 2011 и 2014 годах вышли два спин-оффа, созданные по мотивам народных сказок. Создатель образа Маши признавался, что вдохновился главной героиней из мультфильма "Жихарка" 2006 года.