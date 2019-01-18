Анна Нетребко устроила для друзей вечеринку в Нью-Йорке

Анна Нетребко и ее муж Юсиф Эйвазов проводят новогодние праздники довольно весело, они приглашают в свой дом гостей и устраивают громкие и веселые вечеринки. Не так давно дива показала в социальной сети Instagram несколько видеозаписей с одной из них. А под постом спросила подписчиков, умеют ли они веселиться.В качестве наряда Анна Нетребко выбрала красивое платье, которое выгодно подчеркнуло ее фигуру. Гости пели песни и угощались закусками на щедро накрытом столе. Также певица призналась, что рада окончанию суетливым новогодним праздникам.