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Анна Нетребко устроила для друзей вечеринку в Нью-Йорке

Знаменитая российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко в своем блоге Instagram опубликовала несколько постов, посвященных ее новогодним праздникам и посиделкам с друзьями. Праздник звезда устроила в Нью-Йорке, США.
Анна Нетребко устроила для друзей вечеринку в Нью-Йорке

Анна Нетребко и ее муж Юсиф Эйвазов проводят новогодние праздники довольно весело, они приглашают в свой дом гостей и устраивают громкие и веселые вечеринки. Не так давно дива показала в социальной сети Instagram несколько видеозаписей с одной из них. А под постом спросила подписчиков, умеют ли они веселиться.

В качестве наряда Анна Нетребко выбрала красивое платье, которое выгодно подчеркнуло ее фигуру. Гости пели песни и угощались закусками на щедро накрытом столе. Также певица призналась, что рада окончанию суетливым новогодним праздникам.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:00

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