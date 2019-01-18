Стало известно, почему Меган Маркл выглядит моложе своей ровесницы Кейт Миддлтон





Специалист подчеркивает, что бывшая звезда Голливуда для сохранения молодости и красоты лица часто прибегает к услугам профессиональных косметологов. Меган Маркл лишь на год старше Кейт Миддлтон, но выглядит свежо благодаря контурной пластике и "уколам красоты".Причиной появления морщин и нечетких контуров на лице жены принца Уильяма являются признаки эластоза, ярко выраженные брыли и носогубные складки. Зоя Евсюкова уверена: такие изменения говорят о генетической предрасположенности кожи к раннему старению у герцогини Кембриджской.На внешности королевской особы отражаются также усталость и стресс, связанные с воспитанием троих детей. По словам эксперта, Кейт Миддлтон уделяет недостаточно внимания своей красоте по сравнению с бывшей голливудской актрисой.Меган Маркл имеет хорошо выступающие скулы, четкую линию подбородка, высоко посаженные брови. Это говорит о том, что она следит за красотой лица, прибегая к косметологическим процедурам, способствующим выработке коллагена.