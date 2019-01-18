Nikon представила компактную камеру версии Nikon Coolpix B600





Производители отмечают, что устройство имеет большой монитор и удобную рукоятку. Модель является универсальной. Она подходит для семейных прогулок, а также путешествий. Камера оснащается датчиком изображения CMOS. Она обладает оптическим зумом форматов на 1/2,3 дюйма. Разрешение составляет 16 Мп. На пару с датчиком функционирует стабилизированный объектив, который состоит из шестнадцати элементов в одиннадцати группах. Он обладает четырьмя элементами ED, а также одним элементом Super ED. Контрастную систему автоматической фокусировки наделили функцией распознавания лиц. Благодаря этому обеспечивается выбор одной из девяноста девяти точек фокусировки, поддержка следящей фокусировки, автоматический поиск объектов в кадре.Камерой поддерживается съемка видео Full HD-разрешения, а также кадровая частота до 30 к/с. Устройство оснащается трехдюймовым дисплеем, вспышкой, интерфейсами HDMI, Wi-Fi, USB, Bluetooth 4.1, IEEE 802.11b/g, слотом карты памяти в формате SD, SDHC, SDXC. Аккумуляторная батарея без подзарядки позволяет сделать 280 снимков. Габариты камеры составляют 121,6x81,5x99,2 миллиметров. Вес устройства составляет 500 г. Цена модели пока держится в секрете.