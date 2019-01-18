Провокационный клип Арианы Гранде 7 Rings произвёл фурор в Сети

На YouTube вышел новый клип Арианы Гранде 7 Rings, в котором певица показала провокационный девичник с подругами. 25-летняя артистка пригласила режиссировать ролик Ханну Люкс Дэвис, которая остановилась на гламурном стиле в неоновых цветах. На видео Гранде с большой компанией девушек развлекается и демонстрирует собственное богатство, которое заработала своими силами.Исполнительница хвастается, что может себе всё позволить, и мужчины ей для этого ни к чему. Появился в клипе даже питомец звезды Тулуз. Сперва Гранде не думала приводить на съёмочную площадку собаку, однако та не хотела оставлять хозяйку и в итоге прекрасно вписалась в кадр.На YouTube 7 Rings уже получил 2,9 млн просмотров. Однако широкую полемику вызвал вовсе не смелый посыл песни и не эротичные образы героинь, а обсуждаемая в СМИ операция Гранде по увеличению груди. Поклонники звезды, подозревавшие её в маммопластике, посмотрев ролик, решили, что формы кумира никаких существенных изменений не получили.