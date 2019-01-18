АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование: Многие инфекции гепатита не диагностируются у больных раком
EUR 75.63 USD 66.44
Курс валют на 18.01.2019

Провокационный клип Арианы Гранде 7 Rings произвёл фурор в Сети

Провокационный клип Арианы Гранде 7 Rings произвёл фурор в Сети и широкую полемику зрителей. В песне исполнительница утверждает, что добьётся всего сама без помощи мужчин.
Провокационный клип Арианы Гранде 7 Rings произвёл фурор в Сети

На YouTube вышел новый клип Арианы Гранде 7 Rings, в котором певица показала провокационный девичник с подругами. 25-летняя артистка пригласила режиссировать ролик Ханну Люкс Дэвис, которая остановилась на гламурном стиле в неоновых цветах. На видео Гранде с большой компанией девушек развлекается и демонстрирует собственное богатство, которое заработала своими силами.

Исполнительница хвастается, что может себе всё позволить, и мужчины ей для этого ни к чему. Появился в клипе даже питомец звезды Тулуз. Сперва Гранде не думала приводить на съёмочную площадку собаку, однако та не хотела оставлять хозяйку и в итоге прекрасно вписалась в кадр.

На YouTube 7 Rings уже получил 2,9 млн просмотров. Однако широкую полемику вызвал вовсе не смелый посыл песни и не эротичные образы героинь, а обсуждаемая в СМИ операция Гранде по увеличению груди. Поклонники звезды, подозревавшие её в маммопластике, посмотрев ролик, решили, что формы кумира никаких существенных изменений не получили.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:58

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Провокационный клип Арианы Гранде 7
Nissan показал полноприводный седан
Мультсериал "Маша и Медведь" получил
Андрей Мерзликин назвал свою супругу
Пелагея и Иван Телегин устроили танцы в
Россиянка хотела получить маткапитал на
В сериале "Гоголь" покажут откровенные
Жена Тарасова Анастасия Костенко снова
Висящая колонна индийского храма
После истории с избиением Агата
Костюмы пилотов Су-34 позволяют им
Фальшивые GPS-приложения показывали
Новую Skoda Superb рассекретили до
Александра Черно мучается из-за своего
Дочь Льва Дурова простила первому мужу
Ученые «Сколтеха» создали
Сын Дмитрия Нагиева не оценил юмор отца
У Саши Черно обнаружили кисту яичника
Аппарат Juno сделал фотографии бушующих
Солистка «Ночных снайперов» Диана
Тимати и Анастасия Решетова скрывают
Районный суд в Грозном списал чеченцам
Загадочный красный «столб» появился в
ZTE тестирует 5G на прототипе нового
В МГТУ рассказали о разработке корабля
Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова
Названо место падения Су-34 на Дальнем
В Польше в аптеках можно купить
Теперь проект «Дом-2» будут показывать
Автолюбители засыпали в мотор
Просмотреть все новости