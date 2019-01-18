Костюмы пилотов Су-34 позволяют им находиться в море до 12 часов
Костюмы пилотов Су-34, которые столкнулись в районе Дальнего Востока, обеспечивают нахождение в холодной воде до 0°C приблизительно до двенадцати часов. Речь идёт о специальных высотных морских спасательных костюмах.
Когда лётчики покидают самолет, происходит автоматическое срабатывание радиомаяка. При этом надувается специальный спасательный плот. Он повышает в два раза время нахождение пилотов над водной поверхностью. Ранее сообщалось, что в пятницу во время очередных учебно-тренировочных плановых полётов над Японским морем примерно в тридцати пяти километрах от береговой линии во время отработок маневрирования два самолета модели Су-34 задели друг друга. Это произошло в 8 ч. 07 мин. по московскому времени.
После столкновения самолётов лётчики сразу катапультировались. Один из них был найден живым. Он сразу был поднят спасателями на борт вертолета. Состояние пилота медики оценивают как удовлетворительное.
Когда лётчики покидают самолет, происходит автоматическое срабатывание радиомаяка. При этом надувается специальный спасательный плот. Он повышает в два раза время нахождение пилотов над водной поверхностью. Ранее сообщалось, что в пятницу во время очередных учебно-тренировочных плановых полётов над Японским морем примерно в тридцати пяти километрах от береговой линии во время отработок маневрирования два самолета модели Су-34 задели друг друга. Это произошло в 8 ч. 07 мин. по московскому времени.
После столкновения самолётов лётчики сразу катапультировались. Один из них был найден живым. Он сразу был поднят спасателями на борт вертолета. Состояние пилота медики оценивают как удовлетворительное.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:52