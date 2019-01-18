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Костюмы пилотов Су-34 позволяют им находиться в море до 12 часов

Костюмы пилотов Су-34, которые столкнулись в районе Дальнего Востока, обеспечивают нахождение в холодной воде до 0°C приблизительно до двенадцати часов. Речь идёт о специальных высотных морских спасательных костюмах.

Костюмы пилотов Су-34 позволяют им находиться в море до 12 часов

Когда лётчики покидают самолет, происходит автоматическое срабатывание радиомаяка. При этом надувается специальный спасательный плот. Он повышает в два раза время нахождение пилотов над водной поверхностью. Ранее сообщалось, что в пятницу во время очередных учебно-тренировочных плановых полётов над Японским морем примерно в тридцати пяти километрах от береговой линии во время отработок маневрирования два самолета модели Су-34 задели друг друга. Это произошло в 8 ч. 07 мин. по московскому времени.

После столкновения самолётов лётчики сразу катапультировались. Один из них был найден живым. Он сразу был поднят спасателями на борт вертолета. Состояние пилота медики оценивают как удовлетворительное.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:52

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