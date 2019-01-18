Россиянка хотела получить маткапитал на несуществующего ребенкаа
В Ростовской области женщина решила обмануть государство и принесла свидетельство о рождении ребенка, которого у нее нет. Она преследовала цель получить материнский капитал в размере 450 000 рублей. Нарушительницу задержали и запретили покидать пределы области.
Гражданка обратилась в местное госучереждение, имея при себе поддельные документы. Однако сотрудники сразу увидели, что свидетельство фальшивое и заявили об инциденте в полицию.
Заведено уголовное дело о мошенничестве, в котором главным фигурантом стала 37-летняя жительница Сальского района.
Гражданка обратилась в местное госучереждение, имея при себе поддельные документы. Однако сотрудники сразу увидели, что свидетельство фальшивое и заявили об инциденте в полицию.
Заведено уголовное дело о мошенничестве, в котором главным фигурантом стала 37-летняя жительница Сальского района.
Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:21