Россиянка хотела получить маткапитал на несуществующего ребенкаа





Гражданка обратилась в местное госучереждение, имея при себе поддельные документы. Однако сотрудники сразу увидели, что свидетельство фальшивое и заявили об инциденте в полицию.Заведено уголовное дело о мошенничестве, в котором главным фигурантом стала 37-летняя жительница Сальского района.