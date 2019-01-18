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Фальшивые GPS-приложения показывали рекламу вместо Google Maps

Некоторые мобильные GPS–приложения, работающие на базе операционной системы Android, вместо привычных Google Maps показывали пользователям навязчивую рекламу. Юзеры загрузили подобные сервисы свыше 50 миллионов раз. Соответствующее исследование провели специалисты из компании ESET.
Фальшивые GPS-приложения показывали рекламу вместо Google Maps

Аналитики составили список из 19 Android-приложений, которые после установки совершенно не приносят никакой пользы. Прямо поверх Google Maps они то и дело показывают рекламу.

«Происходит заманивание пользователей с помощью скриншотов реальных карт. В результате создается бесполезный слой рекламы», - заявляют авторы исследования.

За отключение рекламы пользователям необходимо заплатить деньги в то время, как оригинальная программа Google Maps является абсолютно бесплатной. Результаты исследования уже отправлены в Google Play, чтобы руководство приняло определенные меры, поскольку разработчики таких приложений нарушают условия лицензионного соглашения.



 
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Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:44

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