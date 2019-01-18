Фальшивые GPS-приложения показывали рекламу вместо Google Maps





Аналитики составили список из 19 Android-приложений, которые после установки совершенно не приносят никакой пользы. Прямо поверх Google Maps они то и дело показывают рекламу.«Происходит заманивание пользователей с помощью скриншотов реальных карт. В результате создается бесполезный слой рекламы», - заявляют авторы исследования.За отключение рекламы пользователям необходимо заплатить деньги в то время, как оригинальная программа Google Maps является абсолютно бесплатной. Результаты исследования уже отправлены в Google Play, чтобы руководство приняло определенные меры, поскольку разработчики таких приложений нарушают условия лицензионного соглашения.