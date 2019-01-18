АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование: Многие инфекции гепатита не диагностируются у больных раком
EUR 75.63 USD 66.44
Курс валют на 18.01.2019

Дочь Льва Дурова простила первому мужу измену с Натальей Гундаревой

Дочь Льва Дурова Екатерина призналась, что простила первому мужу измену с Натальей Гундаревой. Знаменитую актрису соперница назвала королевой и мечтой любого начинающего артиста.
Дочь Льва Дурова простила первому мужу измену с Натальей Гундаревой

60-летняя Екатерина Дурова рассказала о том, как восприняла измену первого супруга Сергея Насибова с Гундаревой. После знакомства в театре ГИТИС у студентов появилась общая дочь Катя. В 19 лет Дурова не слишком надеялась на брак и подозревала уход мужа из семьи, ведь он был видным кавалером и преуспевал в театральной и кинокарьере. Гундарева в свои молодые годы также славилась красотой и большим талантом.

С Насибовым она играла в одном театре. В итоге брак Дуровой закончился очень быстро, но разлучницу она за это не винит. Актриса даже шутит, что сама поддалась бы чарам Гундаревой, окажись на месте Насибова.

Со временем карьера последнего пошла на спад, и он уехал в США, где женился на другой женщине и завёл ещё одну дочь. Насибов продавал автомобили и работал в спортивном клубе менеджером, пока не покинул страну, оставив уже вторую семью.
Дочь Льва Дурова простила первому мужу измену с Натальей Гундаревой

С 39-летней дочерью Екатериной он общается до сих пор. Дурова же повстречала второго мужа Владимира, в браке с которым обрела счастье и родила сына Ивана.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:34

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Провокационный клип Арианы Гранде 7
Nissan показал полноприводный седан
Мультсериал "Маша и Медведь" получил
Андрей Мерзликин назвал свою супругу
Пелагея и Иван Телегин устроили танцы в
Россиянка хотела получить маткапитал на
В сериале "Гоголь" покажут откровенные
Жена Тарасова Анастасия Костенко снова
Висящая колонна индийского храма
После истории с избиением Агата
Костюмы пилотов Су-34 позволяют им
Фальшивые GPS-приложения показывали
Новую Skoda Superb рассекретили до
Александра Черно мучается из-за своего
Дочь Льва Дурова простила первому мужу
Ученые «Сколтеха» создали
Сын Дмитрия Нагиева не оценил юмор отца
У Саши Черно обнаружили кисту яичника
Аппарат Juno сделал фотографии бушующих
Солистка «Ночных снайперов» Диана
Тимати и Анастасия Решетова скрывают
Районный суд в Грозном списал чеченцам
Загадочный красный «столб» появился в
ZTE тестирует 5G на прототипе нового
В МГТУ рассказали о разработке корабля
Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова
Названо место падения Су-34 на Дальнем
В Польше в аптеках можно купить
Теперь проект «Дом-2» будут показывать
Автолюбители засыпали в мотор
Просмотреть все новости