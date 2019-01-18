Дочь Льва Дурова простила первому мужу измену с Натальей Гундаревой





60-летняя Екатерина Дурова рассказала о том, как восприняла измену первого супруга Сергея Насибова с Гундаревой. После знакомства в театре ГИТИС у студентов появилась общая дочь Катя. В 19 лет Дурова не слишком надеялась на брак и подозревала уход мужа из семьи, ведь он был видным кавалером и преуспевал в театральной и кинокарьере. Гундарева в свои молодые годы также славилась красотой и большим талантом.С Насибовым она играла в одном театре. В итоге брак Дуровой закончился очень быстро, но разлучницу она за это не винит. Актриса даже шутит, что сама поддалась бы чарам Гундаревой, окажись на месте Насибова.Со временем карьера последнего пошла на спад, и он уехал в США, где женился на другой женщине и завёл ещё одну дочь. Насибов продавал автомобили и работал в спортивном клубе менеджером, пока не покинул страну, оставив уже вторую семью.С 39-летней дочерью Екатериной он общается до сих пор. Дурова же повстречала второго мужа Владимира, в браке с которым обрела счастье и родила сына Ивана.