В сериале "Гоголь" покажут откровенные сцены с участием Александра Петрова





Поклонники Александра Петрова и трилогии "Гоголь" смогут увидеть расширенную телевизионную версию нового проекта. По словам сценариста Натальи Меркуловой, в ленте продюсерской компании "Среда" и телеканала ТВ-3 демонстрируются эротические сцены с главным героем - столичным писарем Николаем Гоголем, чью роль исполняет звезда "Полицейского с Рублевки" Александр Петров.Сценарист отметила: чувственное начало планировали включить в сериал изначально. В одной из частей под названием "Мертвые души" рассказывается о эротической секте, где и обещают продемонстрировать наиболее откровенные кадры.