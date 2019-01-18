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В сериале "Гоголь" покажут откровенные сцены с участием Александра Петрова

Новый сериал "Гоголь" покажут на канале ТВ-3 11 февраля 2019 года. В продолжении популярной кинокартины покажут откровенные сцены с участием актера Александра Петрова. Сценаристы сообщают, что в 8-серийном фильме представлены более 100 минут оригинального контента.

В сериале "Гоголь" покажут откровенные сцены с участием Александра Петрова

Поклонники Александра Петрова и трилогии "Гоголь" смогут увидеть расширенную телевизионную версию нового проекта. По словам сценариста Натальи Меркуловой, в ленте продюсерской компании "Среда" и телеканала ТВ-3 демонстрируются эротические сцены с главным героем - столичным писарем Николаем Гоголем, чью роль исполняет звезда "Полицейского с Рублевки" Александр Петров.
В сериале "Гоголь" покажут откровенные сцены с участием Александра Петрова

Сценарист отметила: чувственное начало планировали включить в сериал изначально. В одной из частей под названием "Мертвые души" рассказывается о эротической секте, где и обещают продемонстрировать наиболее откровенные кадры.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:10

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