В сериале "Гоголь" покажут откровенные сцены с участием Александра Петрова
Новый сериал "Гоголь" покажут на канале ТВ-3 11 февраля 2019 года. В продолжении популярной кинокартины покажут откровенные сцены с участием актера Александра Петрова. Сценаристы сообщают, что в 8-серийном фильме представлены более 100 минут оригинального контента.
Поклонники Александра Петрова и трилогии "Гоголь" смогут увидеть расширенную телевизионную версию нового проекта. По словам сценариста Натальи Меркуловой, в ленте продюсерской компании "Среда" и телеканала ТВ-3 демонстрируются эротические сцены с главным героем - столичным писарем Николаем Гоголем, чью роль исполняет звезда "Полицейского с Рублевки" Александр Петров.
Сценарист отметила: чувственное начало планировали включить в сериал изначально. В одной из частей под названием "Мертвые души" рассказывается о эротической секте, где и обещают продемонстрировать наиболее откровенные кадры.
Поклонники Александра Петрова и трилогии "Гоголь" смогут увидеть расширенную телевизионную версию нового проекта. По словам сценариста Натальи Меркуловой, в ленте продюсерской компании "Среда" и телеканала ТВ-3 демонстрируются эротические сцены с главным героем - столичным писарем Николаем Гоголем, чью роль исполняет звезда "Полицейского с Рублевки" Александр Петров.
Сценарист отметила: чувственное начало планировали включить в сериал изначально. В одной из частей под названием "Мертвые души" рассказывается о эротической секте, где и обещают продемонстрировать наиболее откровенные кадры.