Сын Дмитрия Нагиева не оценил юмор отца со снятием штанов
Единственный сын знаменитого российского актера Дмитрия Нагиева Кирилл Нагиев не смог оценить юмор своего отца. Дело в том, что не так давно артист опубликовал в своем блоге Instagram серию снимков, где стоит без штанов.
Дмитрий Нагиев решил показать публике несколько необычных снимков со своим участием. На одном из них он сделал селфи напротив огромного зеркала, из одежды на нем была только водолазка и нижнее белье. На втором фото он стоит у барной стойки и придерживает кофейную чашку, здесь на нем также нет штанов. Среди комментаторов данных фотографий оказался и сын Нагиева. Молодой человек поделился и своим мнением по этому поводу: «У всех нормальные отцы, а мой на всю страну хозяйство показывает! Как мне быть?»
Вскоре после многочисленных пересудов, критики и шуток под постом, Дмитрий Нагиев решил его удалить. Затем он сделал новую публикацию, где признался, что такая реакция ему очень нравится. Многие из читателей блога знаменитого артиста не до конца поняли, что именно он хотел сказать.
Дмитрий Нагиев решил показать публике несколько необычных снимков со своим участием. На одном из них он сделал селфи напротив огромного зеркала, из одежды на нем была только водолазка и нижнее белье. На втором фото он стоит у барной стойки и придерживает кофейную чашку, здесь на нем также нет штанов. Среди комментаторов данных фотографий оказался и сын Нагиева. Молодой человек поделился и своим мнением по этому поводу: «У всех нормальные отцы, а мой на всю страну хозяйство показывает! Как мне быть?»
Вскоре после многочисленных пересудов, критики и шуток под постом, Дмитрий Нагиев решил его удалить. Затем он сделал новую публикацию, где признался, что такая реакция ему очень нравится. Многие из читателей блога знаменитого артиста не до конца поняли, что именно он хотел сказать.