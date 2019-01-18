У Саши Черно обнаружили кисту яичника

Прошло всего несколько недель со дня свадьбы Черно и Иосифа Оганесяна, а влюбленные по-прежнему не перестают скандалить. Теперь уже супруги даже начали поднимать тему развода, который, как оказалось, Саша то и дело спешит предложить своему возлюбленному.Многие телезрители реалити-шоу «Дом-2» считают, что именно из-за постоянных скандалов Черно поправилась на 20 килограмм. Напомним, что на днях Саша призналась, что на данный момент ее вес составляет 137 килограмм.Несколько часов назад супруга Оганесяна опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором рассказала интернет-пользователям, что даже поспорила с Владом Кадони, что сможет за неделю сбросить несколько килограмм. Несмотря на то, что Саше все-таки это удалось, у девушки были не очень хорошие новости для своих фанатов.По словам Черно, на днях она поехала в ту самую клинику, в которой проходила обследования еще в середине осени в 2018 году. После сдачи всех анализов врач сообщил Александре, что у нее появилось новообразование на одном из яичников размером в 4,5 сантиметров.Причиной кисты яичника стал гормональный сбой, и теперь супруге Оганесяна придется не только принимать различные препараты, но и правильно питаться. Также Саша отметила, что на сегодняшний день им пришлось отложить свои планы о детях, ведь в первую очередь ей нужно вылечиться.К слову, в конце своего поста Черно посоветовала всем девушкам, у которых также есть лишний вес, перестать лениться и заниматься спортом.