АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование: Многие инфекции гепатита не диагностируются у больных раком
EUR 75.63 USD 66.44
Курс валют на 18.01.2019

У Саши Черно обнаружили кисту яичника

Александра Черно заявила поклонникам, что теперь будет придерживаться правильного питания.

Прошло всего несколько недель со дня свадьбы Черно и Иосифа Оганесяна, а влюбленные по-прежнему не перестают скандалить. Теперь уже супруги даже начали поднимать тему развода, который, как оказалось, Саша то и дело спешит предложить своему возлюбленному.

У Саши Черно обнаружили кисту яичника

Многие телезрители реалити-шоу «Дом-2» считают, что именно из-за постоянных скандалов Черно поправилась на 20 килограмм. Напомним, что на днях Саша призналась, что на данный момент ее вес составляет 137 килограмм.

Несколько часов назад супруга Оганесяна опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором рассказала интернет-пользователям, что даже поспорила с Владом Кадони, что сможет за неделю сбросить несколько килограмм. Несмотря на то, что Саше все-таки это удалось, у девушки были не очень хорошие новости для своих фанатов.

У Саши Черно обнаружили кисту яичника

По словам Черно, на днях она поехала в ту самую клинику, в которой проходила обследования еще в середине осени в 2018 году. После сдачи всех анализов врач сообщил Александре, что у нее появилось новообразование на одном из яичников размером в 4,5 сантиметров.

Причиной кисты яичника стал гормональный сбой, и теперь супруге Оганесяна придется не только принимать различные препараты, но и правильно питаться. Также Саша отметила, что на сегодняшний день им пришлось отложить свои планы о детях, ведь в первую очередь ей нужно вылечиться.

К слову, в конце своего поста Черно посоветовала всем девушкам, у которых также есть лишний вес, перестать лениться и заниматься спортом.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:17

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые «Сколтеха» создали
Сын Дмитрия Нагиева не оценил юмор отца
У Саши Черно обнаружили кисту яичника
Аппарат Juno сделал фотографии бушующих
Солистка «Ночных снайперов» Диана
Тимати и Анастасия Решетова скрывают
Районный суд в Грозном списал чеченцам
Загадочный красный «столб» появился в
ZTE тестирует 5G на прототипе нового
В МГТУ рассказали о разработке корабля
Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова
Названо место падения Су-34 на Дальнем
В Польше в аптеках можно купить
Теперь проект «Дом-2» будут показывать
Автолюбители засыпали в мотор
В США врачи извлекли из тела женщины
Концерты, инвестиции и отельный бизнес:
«Дом-2»: От Яны Шевцовой отвернулись
Ученые: Пользование смартфоном приводит
В России выпустили кнопочный телефон в
Алексею Купину удалось изменить Майю
Звезда из «Особенностей национальной
Влад Соколовский уже расстался с
Помощница Евгения Петросяна Брухунова
Финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта
Rambler Group перезапустит ЖЖ при
Житель Алеппо 36 лет носит только
«Дом-2»: Артем Сорока и Виталий Воронко
Голая Анастасия Волочкова окунулась в
Тима Белорусских рассказал, что едва не
Просмотреть все новости