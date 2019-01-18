Солистка «Ночных снайперов» Диана Арбенина срочно госпитализирована

На протяжении многих лет каждую зиму Диана Арбенина ездит в горы, однако травмы во время катания на лыжах она получила в первый раз. Артистка в Instagram попросила фанатов не переживать, так как французские доктора в скором времени поставят ее на ноги. По словам рок-исполнительницы, легкое безумие должно быть в каждом человеке. Через некоторое время звезда удалила данную публикацию, однако подписчики, которые успели ее посмотреть, стали беспокоиться о состоянии кумира. Поклонники стали желать своей любимице скорейшего выздоровления, при этом попросили ее рассказать о подробностях случившегося.В настоящее время никаких дополнительных сведений не поступало. Когда знаменитость вернется в столицу, пока не известно, однако из-за травмы ее отпуск может затянуться.